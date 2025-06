Officina Gerenzone invita il Comune a riscoprire la valle del Gerenzone

Venerdì 11 luglio alle 18.15 una camminata tra i rioni alti della città riservata a: amministratori, assessori, consiglieri e dipendenti del Comune di Lecco

LECCO – Un invito speciale, rivolto non alla cittadinanza generica ma a chi Lecco la amministra ogni giorno. Officina Gerenzone, associazione attiva nella valorizzazione del territorio, ha organizzato per venerdì 11 luglio alle ore 18.15 una passeggiata guidata alla scoperta di angoli nascosti della valle del Gerenzone, rivolta in particolare ad amministratori, assessori, consiglieri e dipendenti del Comune di Lecco.

Una proposta chiara e concreta, con l’intento di creare un’occasione di confronto diretto con il territorio: “La nostra Associazione, Officina Gerenzone, ha deciso di organizzare una passeggiata guidata riservata a voi, invitandovi a scoprire luoghi poco conosciuti della nostra città, colmi tanto di storia quanto di interrogativi per il futuro”, si legge nel comunicato firmato dal Consiglio Direttivo.

Il percorso, animato dai volontari dell’associazione, si snoderà tra Laorca, Malavedo, Rancio e San Giovanni: quartieri dove la storia industriale, sociale e ambientale della città affiora tra filatoi abbandonati, “fiumicelle”, ex trafilerie e spazi un tempo vitali oggi in attesa di una nuova destinazione.

Dall’ex Laminatoio dei Falck alla Diga del Paradone, passando per Campovai e le rive del Gerenzone, i partecipanti verranno accompagnati in una riflessione collettiva su come questi luoghi possano tornare a essere parte integrante della città viva.

La partenza è prevista da Piazza della chiesa di Laorca, con una prima tappa al cimitero, per poi ridiscendere verso il fondovalle. Il termine della passeggiata è fissato intorno alle 20.30 presso il Parco di Via Tirabagia, tra Via Mazzucconi e Via Partigiani.

Per facilitare l’organizzazione, viene chiesta una registrazione preventiva tramite questo link: Iscrzione. Officina Gerenzone suggerisce inoltre di utilizzare il bus linea 1, fermata Barona, distante pochi minuti a piedi dal punto di ritrovo.

Un gesto d’attenzione verso chi prende decisioni sul futuro urbano e ambientale di Lecco. Un’occasione per ascoltare, vedere da vicino, toccare con mano. E forse, per immaginare insieme nuove traiettorie. L’augurio dell’associazione è semplice quanto diretto: “Siamo certi che interverrete numerosi!”.