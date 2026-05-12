Officina Gerenzone. Questa sera l’incontro pubblico per salvare la storica trafileria di Laorca

Dopo il recente crollo del tetto, l’associazione rilancia l’appello per tutelare uno dei simboli della storia industriale lecchese

Questa sera a Otolab (inizio ore 21), si parlerà anche degli sviluppi del restauro della Diga del Paradone e degli altri progetti in corso promossi dall’Asociazione

LECCO – Una serata pubblica per salvare uno dei luoghi simbolo della memoria industriale lecchese. È in programma questa sera, martedì 12 maggio alle ore 21 a Otolab, l’incontro “Emergenza Gerenzone – Una trafileria di tre secoli da salvare!”, promosso dall’associazione Officina Gerenzone.

Al centro della serata ci sarà la storica trafileria di Laorca, ex opificio settecentesco chiuso dal 1962 e recentemente colpito dal crollo parziale del tetto. Un luogo considerato una rarissima testimonianza della tradizione metallurgica lecchese, dove sono ancora conservati ambienti di lavoro e antichi banchi da trafila in legno.

L’associazione guidata da Paolo Colombo illustrerà gli interventi già avviati per la messa in sicurezza della struttura e le prospettive di recupero e valorizzazione del sito, ottenuto in comodato d’uso gratuito per un anno dopo il confronto con la proprietà.

Durante l’incontro si parlerà anche del progetto di restauro della Diga del Paradone, altro intervento simbolo portato avanti da Officina Gerenzone con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

L’obiettivo della serata sarà rilanciare l’attenzione pubblica sul patrimonio industriale del Gerenzone e coinvolgere istituzioni, tecnici e cittadini in un percorso condiviso di tutela e recupero della storica trafileria di Laorca.