Olimpiadi della cultura: finanziato il progetto “ConoSCIamo: storie di sci e montagna”

Ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento di 100.000 euro

Un’esperienza immersiva per raccontare la storia dello sci e valorizzare il patrimonio culturale delle montagne lombarde

LECCO – Il progetto “ConoSCIamo: storie di sci e montagna. Un viaggio nei musei del Sistema Museale della provincia di Lecco per le Olimpiadi della Cultura 2025-2026” ha ottenuto da Regione Lombardia un finanziamento di 100.000 euro, risultando primo nella graduatoria.

Il progetto, presentato nell’ambito dell’invito alla presentazione di proposte per la realizzazione delle Olimpiadi della Cultura 2025-2026 dalla Provincia di Lecco in partenariato con il Consorzio Brianteo Villa Greppi e la Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, propone un’esperienza immersiva per raccontare la storia dello sci e valorizzare il patrimonio culturale delle montagne lombarde, in particolare nella provincia di Lecco.

Coinvolge i musei appartenenti al Sistema Museale della provincia di Lecco lungo la Via Olimpica, con mostre, laboratori e attività educative e interattive; cuore del progetto è una videoinstallazione itinerante che celebra 125 anni di storia dello sci. Sono previsti incontri con esperti, cacce al tesoro per famiglie, laboratori scolastici e la digitalizzazione di archivi storici locali. L’iniziativa punta a coinvolgere comunità e giovani in vista delle Olimpiadi della Cultura 2025-2026.

“Accogliamo con grande soddisfazione il finanziamento ricevuto per il nostro progetto, che ci permetterà di valorizzare in modo innovativo la storia dello sci e il patrimonio culturale custodito nelle realtà del Sistema Museale della provincia di Lecco – commentano la Presidente Alessandra Hofmann e la Consigliere provinciale delegata a Cultura e Beni culturali Silvia Bosio – Attraverso mostre, videoinstallazioni, laboratori e attività educative, il progetto mira a promuovere una cultura diffusa, accessibile e profondamente radicata nel territorio. Un’imperdibile opportunità per coniugare sport, identità locale e sostenibilità, lasciando un’eredità culturale tangibile e condivisa. Il risultato ottenuto – primi in graduatoria – è motivo di grande orgoglio per la nostra Amministrazione e testimonia la competenza, la dedizione e la professionalità che caratterizzano il nostro lavoro nella progettazione. Questo traguardo rappresenta la prova concreta di come l’impegno collettivo possa davvero fare la differenza nella valorizzazione della cultura nel nostro territorio”.