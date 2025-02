Oltre 6.500 visitatori per Capolavoro per Lecco: “Successo oltre le aspettative”

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 2 marzo

“È un segno sia della qualità della proposta, che del valore delle opere e del tema scelto”

LECCO – L’edizione 2024/2025 di Capolavoro per Lecco si avvia alla chiusura con un successo che va oltre ogni aspettativa. A un mese dal termine della mostra, fissato per il 2 marzo, il numero dei visitatori ha superato quota 6.500, confermando l’apprezzamento del pubblico per il progetto promosso dall’Associazione culturale Madonna del Rosario che ha proposto la “Sacra Conversazione di Pietro” di Cristoforo Vannucci Il Perugino.

“È un segno sia della qualità della proposta fatta, che del valore delle opere esposte e del tema scelto – spiegano gli organizzatori – Abbiamo bisogno di riscoprire, in noi, segni di speranza che ci aiutino a vivere il momento difficile e complesso in cui ci troviamo”.

Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti, con 62 visite di gruppo che hanno coinvolto oltre 1.100 ragazzi. Le scuole elementari rappresentano il gruppo più numeroso, con 33 classi e 502 studenti, seguite dalle scuole superiori (11 classi e 210 studenti), scuole materne (9 classi e 157 studenti), scuole medie inferiori (6 classi e 120 studenti) e gruppi di catechismo (3 gruppi per un totale di 150 ragazzi). La mostra ha attratto anche gruppi di anziani provenienti dalle Rsa e associazioni di diversamente abili, consolidando il suo carattere inclusivo.

“È un’esperienza intensa, coinvolgente ed inclusiva, una proposta davvero aperta a tutti”, sottolineano ancora gli organizzatori.

L’interesse non si ferma qui: per il mese di febbraio, sono già arrivate 1.200 prenotazioni tra scuole e gruppi organizzati, a dimostrazione del forte richiamo dell’evento. La mostra, oltre a offrire un percorso espositivo di grande valore, propone anche eventi collaterali per approfondire le suggestioni e i temi trattati.