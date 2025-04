Oltre gli ostacoli: a Lecco la storia di Daniele Cassioli

Con Libreria Mascari5 arriva a Lecco il grande sciatore nautico paralimpico

Mercoledì 16 aprile, alle ore 20.30, presso Officine Badoni

LECCO – Mercoledì 16 aprile, alle ore 20.30, la Libreria sociale Mascari5-libri, cose, persone organizza, presso Officine Badoni (c.so Giacomo Matteotti n.7, Lecco), un incontro con Daniele Cassioli, atleta paralimpico e scrittore. Mascari5 – libri, cose, persone è la libreria sociale dove alla lettura si accompagnano attività di approfondimento socio culturale, iniziative aggregative e progetti rivolti a persone con disabilità e fragilità.

L’iniziativa di mercoledì sarà dunque l’occasione, per la cittadinanza lecchese, di dialogare con Daniele Cassioli, atleta che, nato nel 1986 con una cecità congenita, nel corso della sua vita è diventato il più grande sciatore nautico paralimpico di tutti i tempi, con 25 titoli mondiali, 25 europei e 41 titoli italiani e che ha fondato l’associazione “Real Eyes Sport”, con la quale si dedica a promuovere l’attività sportiva tra bambine/i e ragazze/i con disabilità visiva.

Daniele ha narrato la sua esperienza di vita all’interno di alcuni libri: nel primo, “Il Vento Contro”, (2018), un’autobiografia che racconta come abbia trasformato la sua cecità in un punto di forza, dimostrando che “I limiti sono dentro di noi” e nel secondo “Insegna al cuore a vedere” (2022), un manuale motivazionale che fornisce strumenti concreti per superare le proprie paure e vivere la vita pienamente. È inoltre in uscita il docufilm “Headwinds “realizzato con la regia di Manuel Camia e la produzione di OnOFF Collettivo, Federico Montanari e Luca Negri.

Condotto da Linda Pirovano e Ingrid Bonaiti della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, l’appuntamento vedrà la partecipazione di Emanuele Torri, Assessore Istruzione e Sport del Comune di Lecco e di Emanuele Manzoni, Presidente della Conferenza dei Sindaci. L’iniziativa, a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, è un momento di riflessione e sensibilizzazione ai temi delle disabilità sensoriali realizzata all’interno del progetto “Interventi a favore delle persone con disabilità sensoriale nel territorio provinciale di Lecco. Dalle attività di sostegno all’inclusione scolastica a una prospettiva di lavoro complessiva a partire dalla progettazione individuale (L. 328/2000 – L.r. 25/2022)”, promosso da Conferenza dei Sindaci, Impresa sociale Girasole e Cooperativa sociale La Vecchia Quercia. Iscrizioni all’evento tramite questo link