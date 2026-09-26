“Oltre lo sguardo”, Dado Moroni chiude Traiettorie di Attimi per ACMT

Il pianoforte di Dado Moroni sarà al centro della performance audiovisiva insieme al duo Visual Substance

La serata sarà a prenotazione obbligatoria e con offerta libera

LECCO – Dopo mesi trascorsi tra immagini, luoghi e storie, Traiettorie di Attimi – 30 anni di ACMT ODV arriva al suo ultimo appuntamento. La chiusura della mostra non sarà però un semplice punto finale: con “Oltre lo sguardo”, il progetto cambia forma e diventa una performance audiovisiva in cui musica, immagini e improvvisazione si incontrano dal vivo. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre alle ore 21:00 presso la Camera di Commercio di Lecco.

Al centro dell’esperienza ci sarà il pianoforte di Dado Moroni, protagonista di un concerto costruito sul dialogo tra suono, immagine e improvvisazione. La performance attraverserà territori musicali diversi, lasciando spazio alla sensibilità e alla libertà interpretativa del musicista, alla sua capacità di muoversi tra strutture armoniche, variazione e improvvisazione jazzistica.

Accanto a Moroni ci sarà Visual Substance, il duo composto da Nicola Villa e Mauro Spagnoli, che costruirà intorno alla musica un ambiente visivo generativo e interattivo. Non si tratta di accompagnare le note con immagini pensate per illustrarle, ma di creare un rapporto reciproco nel quale musica e sistema visivo possano modificarsi a vicenda.

La musica interviene infatti sul comportamento del sistema visivo, influenzandone dinamiche e trasformazioni. Allo stesso tempo, ciò che prende forma nello spazio audiovisivo diventa uno stimolo per nuove direzioni musicali e improvvisative. Il risultato è una performance costruita nel momento stesso in cui avviene, attraverso un continuo scambio tra ciò che si ascolta e ciò che si vede.

Anche i materiali della mostra torneranno protagonisti, ma in una forma diversa. Il pianoforte di Dado Moroni attraverserà e trasformerà materiali, segni e memorie di “Traiettorie di Attimi”, facendoli riemergere non più come opere da incontrare nello spazio espositivo, ma come elementi di un’esperienza che prende forma dal vivo, nel tempo della musica.

È questo il senso di “Oltre lo sguardo”: portare “Traiettorie di Attimi” fuori dai confini della mostra e dentro un territorio nel quale immagine e suono continuano a generare relazioni, deviazioni e nuove possibilità.

L’appuntamento sarà anche un’occasione per ritrovarsi intorno alle immagini, alla musica e alle relazioni che hanno accompagnato questi mesi, sostenendo concretamente l’attività di ACMT ODV.

La partecipazione alla serata è a prenotazione obbligatoria e offerta libera. I posti sono limitati. La prenotazione gratuita permette di riservare il proprio posto tramite Eventbrite, senza alcun obbligo immediato di donazione: l’offerta libera potrà essere effettuata direttamente al momento del check-in, la sera dell’evento.

Chi desidera sostenere anticipatamente ACMT ODV può invece effettuare una donazione libera direttamente tramite Eventbrite, assicurandosi così il proprio posto.

L’intero incasso della serata sarà devoluto ad ACMT ODV, a sostegno delle sue attività e del lavoro svolto sul territorio.