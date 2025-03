Otto incontri per approfondire il tema di Leggermente 2025

“Umano, non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”

Protagonisti dal 23 al 29 marzo Marco Pacini, Ugo Morelli, Mauro Ceruti, Eraldo Affinati, Marco Aime, Stefano Palumbo, Vittorio Lingiardi e Emanuela Borgnino

LECCO – Approfondire il tema scelto dal Comitato Scientifico, offrendo diversi spunti grazie al contributo di autori e docenti universitari. Anche quest’anno Leggermente, manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, ha deciso di dedicare un ciclo di incontri per “scartare” l’argomento. Per l’edizione 2025 si tratta di “Umano, non umano. Rileggere la società del rischio dentro la natura”.

“Con questo titolo, l’edizione 2025 di “Leggermente” mette le mani avanti e dice al lettore: se hai in testa l’opposizione cultura/natura, tra società umana da una parte e natura non umana dall’altra, ebbene sappi che ti verrà chiesto di metterla in discussione – spiega il Comitato Scientifico di Leggermente introducendo ufficialmente il tema di questa sedicesima edizione – “Rileggere” vuole significare “ripensare”: riconsiderare una lunga tradizione di pensiero e una consolidata consuetudine di atti che non solo separano l’umano dal non umano, ma sanciscono anche la superiorità del primo sul secondo. Con conseguenti pretese di appropriazione e di sfruttamento che dispiegano in modi sempre più evidenti i loro effetti distruttivi sotto i nostri occhi. La “società del rischio” è questa: quella che, ne abbia o meno consapevolezza, di fatto mette in pericolo la vita in ogni sua manifestazione, umana e no”.

E poiché di questa società siamo parte, ecco allora che Leggermente “fa propria l’indicazione che viene da più parti e che ci invita a un cambio di prospettiva: a non pensarci più come esterni alla natura, e magari in competizione con essa, ma “dentro” lei, come una sua parte, con tutte le inattese responsabilità che derivano da questa appartenenza a un bene comune. In cui ogni vivente è a un tempo soggetto, beneficiario del bene, e oggetto, ossia parte costituente del bene stesso, di cui altri viventi beneficiano”.

Il ciclo di otto incontri si aprirà domenica 23 marzo con il giornalista Marco Pacini, ospite alle ore 17 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4, per presentare il suo libro “Zona critica: esercizi di futuro tra ecologia e tecnologia” (Meltemi Editore).

Due gli eventi di lunedì 24 marzo. Alle ore 10, sempre presso Palazzo del Commercio, Ugo Morelli, professore di Scienze cognitive applicate alla vivibilità, al paesaggio e all’ambiente, di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione e di Psicologia della creatività e dell’innovazione, racconterà il suo libro “Cosa significa essere umani: corpo, cervello e relazione per vivere nel presente” (Raffaello Cortina Editore) scritto insieme a Vittorio Gallese, mentre alle ore 18 a Valmadrera, al Centro Fatebenefratelli, Mauro Ceruti, filosofo e teorico del pensiero complesso (ex senatore durante la XVI legislatura), interverrà all’incontro dal titolo “Siamo sulla stessa barca. Per un’etica planetaria, oltre i recinti e i confini”, prendendo spunto anche dal volume “Umanizzare la modernità” (Raffaello Cortina Editore) scritto insieme a Francesco Bellusci.

Due gli appuntamenti previsti per mercoledì 26 marzo entrambi a Palazzo del Commercio a Lecco: alle ore 18 lo scrittore Eraldo Affinati (vincitore del Campiello e finalista allo Strega e al Premio Manzoni) presenterà il suo libro “Le città del mondo” (Feltrinelli), mentre alle ore 21 interverrà l’antropologo Marco Aime sul tema “La terra bene comune: dal dominio umano della natura all’integrazione di viventi e non viventi”, a partire dal libro “Umani non umani. Noi siamo natura” (Utet) di cui è coautore.

Doppia proposta legata al tema di Leggermente 2025 anche giovedì 27 marzo, sempre nella sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4. Alle ore 18 spazio a Stefano Palumbo, Dottore di Ricerca in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e autore del libro “Umano non umano. Ibridazione genetica e nuovi modelli evolutivi” (Giannini Editore), con l’incontro dal titolo “Rileggere il cammino evolutivo della specie. Ibridazione tra umano e non umano”. Alle ore 21, invece, tornerà a Lecco lo psichiatra e psicoanalista Vittorio Lingiardi, professore ordinario di Psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma, per parlare del suo libro “Corpo, umano” (Einaudi).

A chiudere il ciclo di otto incontri sarà invece Emanuela Borgnino – docente presso l’Università degli Studi di Torino e coautrice insieme al professor Aime del volume “Umani non umani. Noi siamo natura” (Utet) – che sarà protagonista di un incontro dal titolo “Umano non umano. Sapevate che le pietre hanno vita?”, in calendario sabato 29 marzo alle ore 15 presso il Palazzo del Commercio di Lecco.

Leggermente 2025 è organizzata da Confcommercio Lecco e Assocultura Confcommercio Lecco con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, della Regione Lombardia e del Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco-Como e dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. A coordinare la programmazione è il Comitato Scientifico di Leggermente (composto da Maurizio Bertoli, Mario Carzaniga, Rosanna Castelnovo, Angela Lamberti, Anna Maria Mezzera, Eugenio Milani, Nicola Papavero, Silvia Ponzoni, Luca Radaelli, Giovanna Ravasi, Simona Sanna, Paola Schiesaro). Contribuiscono alla realizzazione del festival Acinque (main sponsor), Novatex e Fondazione Cariplo. Tra i partner presenti in questa edizione ci sono Sistema Bibliotecario Lecchese, Asst Lecco, Politecnico di Milano-Polo di Lecco, La Nostra Famiglia, Lecconotizie-Gruppo Salca, Teatro Invito, Il Filo Teatro, Avpl, Bonaiti Arredamenti e Teka Edizioni, mentre gli sponsor tecnici sono Proteina Creativa e Scintilla.

Per conoscere il programma completo e gli aggiornamenti, ma soprattutto per prenotarsi agli incontri, è possibile consultare il sito www.leggermente.com.