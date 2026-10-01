Ottobre nei Musei di Lecco tra festival manzoniano e nuove mostre

LECCO – L’autunno porta grandi novità nei musei di Lecco. Iniziamo subito con il festival “Lecco Città dei Promessi Sposi”, dal 2 ottobre al 7 novembre, il grande evento culturale dedicato ad Alessandro Manzoni e al suo romanzo più celebre. Trovate qui (link) il programma completo e le modalità di prenotazione agli eventi del festival.

A Palazzo Paure, dal 9 ottobre, si apre la mostra “Paolo Schiavocampo. Vedere lo spazio e misurare il vuoto“ che ripercorre la lunga ricerca di uno dei protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento. Oltre settanta opere, tra sculture, dipinti e disegni, raccontano l’evoluzione del suo linguaggio, dagli esordi negli anni Quaranta fino alle ultime opere, attraverso la materia, il colore e il rapporto con lo spazio.

Sempre a Palazzo delle Paure, dal 17 ottobre al 25 ottobre, a piano terra sarà allestita la mostra della 1° edizione del premio pittura estemporanea “LUCIA” a cura di LTM – parte del progetto Lu.C.IA. Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento – che propone una rilettura in chiave contemporanea nel paesaggio lecchese illustrato nel romanzo di Alessandro Manzoni.

Ottobre è anche il mese di “Immagimondo”, festival dei Viaggi e delle Culture promosso da Les Cultures, con diversi appuntamenti ospitati nella sala conferenze di Palazzo delle Paure e alcune iniziative in museo dedicate ai bambini (scopri il programma completo). In occasione del festival, dal 4 al 18 ottobre, in Torre Viscontea saranno esposte le immagini di Alessandro Grassani nella mostra “Moldova. The Cold Divide 2023-2026”.

Dal 24 ottobre, le fotografie di Grassani lasceranno spazio agli scatti di Alessio Volonté per la mostra “Il Gerenzone e le sue Testimonianze” a cura di Officina Gerenzone.

Non mancheranno anche questo mese i laboratori di Art-U dedicati ai più piccoli e una visita guidata a Palazzo Belgiojoso.