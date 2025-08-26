Palladium. Al via la stagione 2025/2026 con la proiezione di “Troppo Cattivi 2”

Il film d’animazione andrà in scena venerdì 29 agosto

Al via la nuova stagione con titoli per famiglie, film d’autore e un programma ricco di emozioni

LECCO – Con entusiasmo e passione, i volontari del Palladium danno il via alla stagione cinematografica 2025/2026. Ad aprire il nuovo calendario sarà la proiezione di “Troppo Cattivi 2”, attesa pellicola d’animazione che andrà in scena venerdì 29 agosto.

Dopo aver chiuso con successo la stagione 2024/2025, con 52 titoli proposti e oltre 17 mila presenze registrate, la sala della comunità del rione di Castello si prepara ad affrontare una nuova annata, inaugurandola con un film d’animazione targato DreamWorks, sequel del fortunato titolo del 2022 ispirato ai libri dello scrittore australiano Aaron Blabey. Una scelta che conferma ancora una volta l’attenzione del Palladium verso il pubblico dei più giovani e delle famiglie.

“Questa volta, la scombinata banda formata da Wolf, Shark, Piranha, Tarantula e Snake è decisa a lasciarsi alle spalle il passato da criminali e conquistare un nuovo nome: Troppo Buoni. Ma cambiare reputazione non è affatto semplice, anche se al loro fianco entreranno in scena due alleate inaspettate, la Governatrice Diane e la Commissaria” spiegano i volontari.

Prenderà il via il 25 settembre l’undicesima edizione de “I giovedì del Palladium”, la rassegna cinematografica che taglia il traguardo del film numero 211. A inaugurare la nuova stagione sarà l’italiano “Come fratelli”, una delicata storia che sa far sorridere e commuovere, terzo lungometraggio del regista veneto Antonio Padovan, con protagonisti Francesco Centorame e Pierpaolo Spollon.

Come da tradizione, il calendario proporrà una selezione ricca e variegata di generi: dalla commedia al thriller, dal dramma al film storico.

Per scoprire tutti i titoli in programma e acquistare online gli abbonamenti (40 euro per 10 film), è possibile consultare il sito ufficiale del cinema: www.cinemapalladium.com.