Palladium. Oltre 3 mila spettatori in quattro giorni per il film di Zalone

Periodo di notevole impegno e di grande soddisfazione per i volontari della sala del rione di Castello

Buen Camino, storia di un padre ricco che deve fare i conti con Cristal, la figlia adolescente che intraprende il cammino di Santiago

LECCO – Periodo di notevole impegno e di grande soddisfazione per i volontari del Palladium, la sala della comunità del rione di Castello. Sull’onda del grande successo che sta registrando l’ultimo film di Checco Zalone (oltre 3.3 milioni di spettatori e quasi 27 milioni di euro di incassi al botteghino nel periodo 25/28 dicembre) i volontari hanno affrontato in quattro giorni l’ingresso di 3100 spettatori (con due “sold out”) che volevano vedere “Buen Camino”, in larga parte utilizzando la vendita on line dei biglietti che assicura e consente la scelta del posto in sala.

Luca Medici (in arte Checco Zalone) si sta ripetendo e dopo i successi di “Quo vado” uscito nel 2016 (9 milioni di spettatori e 65 milioni di incassi) e di “Tolo Tolo” del 2020 (6 milioni di spettatori e 46 milioni di incassi) con questo film intende ripetersi, in un periodo che, in particolare dopo la pandemia, ha visto le sale cinematografiche vivere momenti non esaltanti (con la splendida eccezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi del 2023).

La storia di un padre, ricco, svogliato e nullafacente che deve fare i conti con Cristal, la figlia adolescente che intraprende il celebre cammino di Santiago, e che su questo percorso ritroverà se stesso per avviare una svolta della sua vita, fra battute, al limite di quel “politically correct” che ha reso celebre il comico pugliese, sta riscuotendo un successo incredibile (il 71% degli incassi nazionali viene dal suo film), oscurando le opere di multinazionali del calibro della Disney.

Un vero e proprio fenomeno sociale, che farà magari storcere il muso ai puristi del cinema, ma che le risate a raffica che salgono in sala e l’applauso che scatta spontaneo alla fine della proiezione, sanciscono un autentico successo popolare. Per info acquisti on line dei biglietti è possibile visitare il sito www.cinemapalladium.com