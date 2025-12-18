Non Solo Turismo porta Paolo Cevoli al Teatro Cenacolo Francescano

Appuntamento l’8 gennaio con lo spettacolo ‘Figli di Troia’

Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Telethon

LECCO – Sarà Paolo Cevoli il protagonista della serata comica in programma giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 21 al Teatro Cenacolo Francescano, dove salirà sul palco con il suo nuovo spettacolo intitolato “Figli di Troia”.

L’evento rientra nella rassegna “Poker della Risata” ed è organizzato con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione attiva di Telethon – sezione di Lecco, unendo intrattenimento e impegno solidale.

Nel suo nuovo monologo, Paolo Cevoli propone una rilettura ironica e contemporanea del mitico viaggio di Enea, eroe dell’Eneide, mettendolo a confronto con altri grandi viaggi che hanno segnato la storia e l’immaginario collettivo: da Cristoforo Colombo a Capuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar fino all’esperienza personale del padre Luciano, emigrato in Australia negli anni Cinquanta.

Attraverso episodi noti del poema virgiliano – dalla fuga da Troia in fiamme all’approdo alla foce del Tevere, fino al celebre episodio della scrofa profetica – Cevoli accompagna il pubblico in un racconto che mescola comicità, cultura e memoria storica. Il viaggio epico del fondatore di Roma si conclude simbolicamente con un picnic a base di panini alla porchetta, in una chiave narrativa che rende attuali e accessibili i temi dell’Eneide.

Lo spettacolo diventa così un’occasione per riscoprire, attraverso il sorriso, i valori e le radici del popolo italiano, seguendo l’intuizione di Virgilio che nell’Eneide cercò di dare un’origine nobile agli antichi Romani: meglio essere, come suggerisce Cevoli, “Figli di Troia” che figli di nessuno.

I biglietti, con posti numerati e senza costi di prevendita, sono disponibili sul sito www.nonsoloturismo.net.