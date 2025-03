Passeggiata sulle tracce dei Badoni: successo nonostante la pioggia

Pienamente soddisfatti gli organizzatori di Officina Gerenzone: oltre un centinaio i partecipanti

LECCO – Grande successo per la passeggiata guidata sulle tracce dei Badoni, promossa da Officina Gerenzone. Nonostante la pioggia, oltre un centinaio di partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, divisi in due gruppi, per un viaggio affascinante tra le vicende della storica dinastia industriale di Lecco.

Attraversando i rioni di San Giovanni e Castello, i volontari dell’associazione hanno raccontato con passione tre secoli di storia, ricchi di aneddoti e curiosità. L’interesse del pubblico è stato evidente: attento, curioso e coinvolto, tanto che gli organizzatori hanno deciso di offrire una sorpresa ai partecipanti. L’accesso al giardino di Casa Badoni a Castello, un angolo di quiete immerso nel verde, ha lasciato tutti a bocca aperta, un contrasto suggestivo con il dinamismo cittadino circostante.

Durante il percorso, due tappe particolari hanno aggiunto ulteriore valore all’esperienza. La prima ha portato i visitatori al “Maglio della Panigada”, autentico gioiello di archeologia industriale inserito tra i “Luoghi del cuore FAI”. La seconda si è svolta nel chiostro del Seminario, dove un breve excursus ha raccontato la storia di questo spazio “segreto”, intrecciando fede e industria della seta.

Ma l’impegno di Officina Gerenzone non si ferma qui. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 27 alle ore 21 presso Officina Badoni a Lecco, dove l’Associazione Giuseppe Bovara “Archivi di Lecco e della Provincia” ospiterà una serata speciale. Per l’occasione verrà proiettato il documentario restaurato “Il Gerenzone” di Sofia Badoni, girato nel 1961, una testimonianza preziosa della Vallata laboriosa, tra ruote, magli e trafilerie che oggi restano solo nel ricordo.

A seguire, un momento dedicato alla storia della diga del Paradone, centrale nelle vicende legate allo sfruttamento dell’acqua. Saranno illustrati i progetti di valorizzazione e restauro in fase di studio. Si parlerà anche dei magli da rame, con un focus particolare sul “Maglio della Panigada” e sulla documentazione d’archivio che ne attesta la storicità. La candidatura del sito tra i “Luoghi del cuore FAI” ha l’obiettivo di favorirne il recupero, prendendo spunto da progetti simili realizzati con successo in altre parti d’Italia.

Chi volesse sostenere la candidatura del Maglio della Panigada può firmare online al link: https://fondoambiente.it/luoghi/maglio-della-panigada-lecco?ldc.

Nel frattempo, Officina Gerenzone guarda già al futuro: la prossima passeggiata è in programma per il 5 aprile. I dettagli saranno resi noti sulle pagine social dell’associazione.