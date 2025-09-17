“Pedoni in biblioteca”: il nuovo corso di scacchi per bambini e ragazzi

L’assessora alla cultura Simona Piazza commenta: “Una bella collaborazione tra la nostra biblioteca civica Uberto Pozzoli e il circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco, nata con l’intento di promuovere iniziative culturali e ricreative dedicate ai più giovani, anche all’interno degli spazi della biblioteca. In quest’ottica, la biblioteca si conferma sempre più come un luogo vivo di incontro, crescita e scambio, non solo come spazio di conservazione, consultazione e studio. Un’occasione preziosa per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 14 anni, non solo per avvicinarsi al mondo degli scacchi, ma anche per scoprire le tante proposte e i numerosi volumi che la nostra biblioteca offre”.

Per informazioni e iscrizioni è necessario scrivere a scacchileccogiovanile@gmail.com o chiamare il 338 2731636.