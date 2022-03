LECCO – In vista della Giornata Internazionale dei diritti della donna, verrà inaugurata presso il cortile del Comune di Lecco una mostra intitolata “(Ri)tratto di donna”. Il progetto nasce dall’Istituto Superiore Grafica Moda Design di Lecco per omaggiare le donne e far conoscere 7 autrici del ‘900.

“Si tratta di un’esposizione originale, sia per il tema illustrato che per la capacità di mettere in luce i punti di forza del femminile in un contesto dove a prevalere è il maschile. – sottolinea l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi – la ospiteremo con piacere in questo spazio”.