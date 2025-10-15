“Perle di Brianza in musica”: tre concerti tra arte e paesaggi

La rassegna porta la musica nelle chiese e nelle ville più suggestive della Brianza lecchese

Dal 19 ottobre al 1° novembre appuntamenti a Galbusera Bianca, Colle Brianza e Villa Vercelli. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

LA VALLETTA BRIANZA – L’Associazione Musicale Licabella presenta “Perle di Brianza in musica”, una rassegna d’autunno in 3 appuntamenti dedicati alla musica corale e vocale, ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi della Brianza lecchese. Con il patrocinio del Comune di La Valletta Brianza, la mini rassegna propone un percorso tra arte, storia e natura, con l’obiettivo di valorizzare luoghi simbolo del territorio e farli rivivere attraverso la musica.

I concerti si terranno nella Chiesetta di San Francesco in località Galbusera Bianca (La Valletta Brianza), nella Chiesa di San Vittore a Colle Brianza e a Villa Vercelli in località Cereda (La Valletta Brianza). Ogni tappa offrirà l’occasione di scoprire “perle” di bellezza e spiritualità, immerse nei colori e nei paesaggi autunnali della Brianza. L’intento è riscoprire e valorizzare luoghi ricchi di storia e memoria, offrendo l’opportunità di vivere la musica in contesti di grande suggestione e armonia con la natura.

La rassegna si aprirà domenica 19 ottobre alle 17.00 con il concerto “Emozioni”, protagonisti i Piccoli Cantori delle Colline di Brianza, diretti dal M° Flora Anna Spreafico e accompagnati al pianoforte dalla prof.ssa Emi Comi, nella chiesetta di San Francesco in Galbusera Bianca.

Il secondo appuntamento sarà domenica 26 ottobre alle 15.30 presso la Chiesa di San Vittore a Colle Brianza con “Laudate Dominum in choro et organo”, che vedrà esibirsi l’Ensemble femminile Fonte Gaia e l’organista Matteo Riboldi.

Chiuderà la rassegna sabato 1° novembre alle 15.30 il concerto “Affetti e meraviglia nella voce del Seicento”, con il tenore solista Niccolò Perego e il M° Kohei Takeoka al clavicembalo, ospitato nella splendida Villa Vercelli.

Data la limitata disponibilità di posti, la partecipazione ai concerti è gratuita ma su prenotazione, tramite QR Code presente sulla locandina o accedendo a questo link.