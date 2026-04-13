Pescate, incontro con Gian Luigi Daccò e il romanzo “La donna del gioco”

Lo scrittore e museologo presenta un romanzo tra storia, memoria e vicende di stregoneria nelle terre lecchesi

Appuntamento venerdì 17 aprile in biblioteca

PESCATE – La Biblioteca Comunale “Alda Merini” di Pescate ospiterà venerdì 17 aprile alle ore 20.30 un incontro con l’autore Gian Luigi Daccò, in occasione della presentazione del romanzo “La donna del gioco”, edito da Cinquesensi (Lucca).

Durante la serata sono previste anche letture a cura di Bianca Banfi e Carlo Losa, che accompagneranno il pubblico all’interno della narrazione.

Medievista e museologo, Gian Luigi Daccò è stato per anni direttore dei Musei civici di Lecco. Il suo nuovo romanzo prende spunto da documenti storici relativi a un processo per stregoneria avvenuto nel 1571 a Lecco, condotto dall’inquisitore locale contro un gruppo di donne del territorio lecchese e della Valsassina.

La vicenda, pur affondando le radici in fatti storici reali, viene rielaborata in forma narrativa e ambientata in una immaginaria Città Lariana, mentre le località di Torre e Gaggio richiamano territori realmente esistenti della Valsassina.

Protagonista della storia è Vico Dorio, che scopre i documenti del processo dimenticato: da questo ritrovamento si sviluppa una trama che alterna le vicende contemporanee del protagonista a quelle storiche delle donne accusate di stregoneria.

Il volume si configura come un “romanzo catalogo”, caratterizzato anche dalla presenza di numerose riproduzioni di opere di Giancarlo Vitali, che accompagnano e arricchiscono il testo narrativo.