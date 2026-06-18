Pescate, “Notte d’Estate”: aperitivo solidale per sostenere le donne in chemioterapia

L’iniziativa dell’Associazione Papà di Pescate sabato 20 giugno

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di parrucche per pazienti oncologiche

LECCO – Una serata all’insegna della solidarietà per sostenere le donne che affrontano la chemioterapia. Sabato 20 giugno l’Associazione Papà di Pescate promuove “Notte d’Estate”, un aperitivo benefico il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di parrucche per pazienti oncologiche.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’associazione “Un raggio di sole”, con il sostegno di Cancro Primo Aiuto e dell’Ospedale di Lecco, per offrire un aiuto concreto e restituire un sorriso in un momento delicato della malattia.

Partecipare è semplice: sarà possibile prenotare l’“Aperitivo in Bianco” tramite QR code oppure attraverso il link indicato dall’organizzazione. L’intero ricavato della serata sarà devoluto al progetto solidale.

“Un piccolo gesto può fare la differenza”, sottolineano gli organizzatori, che invitano la cittadinanza a partecipare numerosa all’evento. Nel volantino della manifestazione è disponibile anche il programma completo della serata.