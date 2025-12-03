Planetario civico di Lecco: gli eventi di dicembre e inizio gennaio

Eventi natalizi, conferenze, proiezioni e attività per bambini

Il primo appuntamento è per venerdì 5 dicembre con la conferenza “Fantascienza e realtà. Come la finzione anticipa la scienza”

LECCO – Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà i cittadini al Planetario civico di Lecco tra la fine dell’anno e l’inizio del 2026, con iniziative dedicate alla divulgazione scientifica, all’osservazione del cielo e ad attività pensate per adulti, famiglie e bambini.

Il programma di dicembre si apre venerdì 5 alle 21 con la conferenza “Fantascienza e realtà. Come la finzione anticipa la scienza”, a cura di Alessandro Bianchi del gruppo astrofili Deep Space, che esplorerà il rapporto tra narrativa fantascientifica e progresso tecnologico.

Venerdì 12, alle 21, sarà ospite l’astronomo Stefano Covino dell’Osservatorio di Merate con la conferenza “Ettore Majorana. Mente e misteri di un genio”, un approfondimento dedicato alla figura dello scienziato e al mistero della sua scomparsa. Inoltre, sabato 3 gennaio, sempre alle 21, è invece in programma l’incontro “La scienza di Stranger Things”, un viaggio tra esperimenti, fisica e curiosità scientifiche ispirate alla celebre serie televisiva.

Le proiezioni in cupola proseguiranno anche durante il periodo natalizio: domenica 7 e domenica 14 dicembre il pubblico potrà vivere un viaggio immersivo alla scoperta delle meraviglie del cosmo. Non manca il consueto appuntamento dedicato ai più piccoli, “Il sabato dei bambini”, in programma sabato 6 dicembre alle 15 e alle 16:30, con uno spettacolo ispirato alla storia del Piccolo Principe.

La tradizionale serata osservativa, con ritrovo al piazzale della funivia dei Piani d’Erna, si terrà domenica 28 dicembre: un’occasione per osservare il cielo con i telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space.

Non mancano gli eventi speciali pensati per le festività. Tra questi spicca “La stella di Natale”, un viaggio affascinante tra astronomia, storia e arte per raccontare uno dei più grandi misteri di sempre. L’appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre alle 21, domenica 21 e 28 dicembre alle 16, e ancora giovedì 1 e domenica 4 gennaio alle 16.

Nel calendario natalizio trovano spazio anche “Alla ricerca di Santa Claus”, proposto sabato 13 e 20 dicembre e pensato per i bambini dai 5 agli 8 anni, e “Stelle, incenso e mirra”, in programma martedì 6 gennaio alle 15 e alle 16:30, dedicato alla scoperta dei Re Magi e della Befana.

Ulteriori informazioni, prenotazioni e dettagli, anche sui costi, su www.deepspace.it.