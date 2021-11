Al via un nuovo corso tenuto da Gabriele Ghisellini

Previste al venerdì le serate culturali con diversi ospiti

LECCO – Un novembre ricco di appuntamenti al Planetario civico di Lecco, che oltre a proporre le canoniche proiezioni della domenica (alle 16) e due sabati dedicati ai bambini (6 e 20 novembre, con spettacoli alle 15 e alle 16.30) offrirà serate culturali per il venerdì (alle 21) e un nuovo corso, tenuto da Gabriele Ghisellini, astronomo dell’osservatorio di Brera-Merate e professore all’Università di Milano-Bicocca.

Il primo evento, in programma venerdì 5 novembre, partirà con una cupola sul cielo del mese, particolarmente incentrata sulle meraviglie nella costellazione del Toro. Arriveranno a Lecco due ospiti prestigiosi per i due successivi appuntamenti del venerdì al Planetario. Con ordine, il 12 novembre il ricercatore galbiatese Alberto Sesana, già docente all’Università di Birmingham, oggi all’Università Bicocca di Milano e uno dei protagonisti del progetto Pulsar Timing Array per il rilevamento delle onde gravitazionali, analizzerà i buchi neri supermassicci.

Focus sulla scoperta della luna con Loriz Lazzati il 19 novembre, per un tema che appassiona molti curiosi in in un’epoca in cui i complottismi sembrano riscuotere un morboso interesse e venerdì 26 novembre Paolo Ochner, astronomo dell’osservatorio di Cima Ekar-Asiago, parlerà delle comete e della loro importanza nella storia del sistema solare e per le ricerche odierne.

Infine, a partire da lunedì 29 novembre e per quattro lunedì consecutivi, prenderà il via un corso sui quanti e sulla meccanica quantistica, teoria antintuitiva ed estremamente complessa, analizzata insieme al professor Ghisellini per rendere accessibile a tutti nei suoi principi fondamentali.

Per tutte le iniziative è obbligatorio prenotare. Il biglietto intero per ogni singola iniziativa costa 6 euro (intero) e 4 euro (ridotto). L’iscrizione al corso costa invece 60 euro.