“Potere e religione”: Silvano Petrosino ospite a Lecco per la rassegna “Libri Liberi”

Petrosino, studioso di filosofia contemporanea e in particolare dell’opera di Heidegger, Levinas e Derrida, dialogherà con Walter Magnoni, docente di Etica sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prendendo spunto dalla sua più recente pubblicazione dal titolo “Potere e religione”.

I suoi studi si concentrano soprattutto sul rapporto tra razionalità e moralità, sulla natura del segno e sulla struttura dell’esperienza, con particolare attenzione alla relazione tra parola e immagine.

Ad aprire la serata sarà Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. L’incontro sarà a ingresso libero e aperto al pubblico.

La partecipazione può essere confermata attraverso il sito della rassegna “Libri Liberi”.