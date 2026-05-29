“Potere e religione”: Silvano Petrosino ospite a Lecco per la rassegna “Libri Liberi”

Martedì 9 giugno all’auditorium Plinio Agostoni il filosofo dialogherà con Walter Magnoni a partire dal suo ultimo libro
L’incontro promosso da Confindustria Lecco e Sondrio sarà aperto al pubblico con ingresso libero
LECCO – Potere e religione al centro del nuovo appuntamento con la rassegna “Libri Liberi” promossa da Confindustria Lecco e Sondrio. Martedì 9 giugno alle 18.30 l’auditorium Plinio Agostoni di via Caprera ospiterà l’incontro “Potere e religione” con il filosofo Silvano Petrosino.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.