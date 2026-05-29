“Potere e religione”: Silvano Petrosino ospite a Lecco per la rassegna “Libri Liberi”

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Martedì 9 giugno all’auditorium Plinio Agostoni il filosofo dialogherà con Walter Magnoni a partire dal suo ultimo libro

L’incontro promosso da Confindustria Lecco e Sondrio sarà aperto al pubblico con ingresso libero

LECCO – Potere e religione al centro del nuovo appuntamento con la rassegna “Libri Liberi” promossa da Confindustria Lecco e Sondrio. Martedì 9 giugno alle 18.30 l’auditorium Plinio Agostoni di via Caprera ospiterà l’incontro “Potere e religione” con il filosofo Silvano Petrosino.

Petrosino, studioso di filosofia contemporanea e in particolare dell’opera di Heidegger, Levinas e Derrida, dialogherà con Walter Magnoni, docente di Etica sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, prendendo spunto dalla sua più recente pubblicazione dal titolo “Potere e religione”.

I suoi studi si concentrano soprattutto sul rapporto tra razionalità e moralità, sulla natura del segno e sulla struttura dell’esperienza, con particolare attenzione alla relazione tra parola e immagine.

Ad aprire la serata sarà Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. L’incontro sarà a ingresso libero e aperto al pubblico.

La partecipazione può essere confermata attraverso il sito della rassegna “Libri Liberi”.

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