Prashanth Cattaneo e Simone Sapia presentano Abitare, il Pulcinoelefante

Una performance editoriale e artistica dedicata al tema dello spopolamento

Appuntamento sabato 4 ottobre alla Galleria Melesi di Lecco

LECCO – In occasione della XXI Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI, la Galleria Melesi di Lecco ospiterà la presentazione di Abitare, il Pulcinoelefante (Pulcinoelefante Edizioni, 2025). Il progetto, curato da Prashanth Cattaneo e fotografato da Simone Sapia – entrambi ideatori dell’iniziativa culturale 1EURO dedicata al tema dello spopolamento – intreccia immagini e testi critici per raccontare casi di abbandono residenziale in Italia, a partire dalla città siciliana di Mussomeli (Caltanissetta), terra natale di Sapia.

L’incontro, in programma sabato 4 ottobre alle ore 18.00, sarà condotto dalla storica dell’arte Isabella Maggioni e offrirà al pubblico l’occasione di conoscere da vicino il lavoro dei due autori, che unisce sguardo fotografico e riflessione critica.

Durante la serata verrà presentata 93014 #1, una fotografia di Sapia realizzata appositamente per l’evento e stampata in tiratura numerata e firmata. L’acquisto dell’opera sarà simbolicamente legato al prezzo di 1 euro: a chi la acquisterà verrà consegnato un biglietto che riproduce una pagina di un libretto di assegni di una banca inesistente, compilata con la cifra simbolica. Un gesto che richiama le celebri “case a 1 euro” promosse in molte città italiane per contrastare lo spopolamento.

“Con Abitare, il nostro Pulcinoelefante vogliamo dare il via al nostro progetto sul tema dello spopolamento che da mesi ci vede coinvolti e impegnati – spiega Sapia – 1EURO vuole mettere insieme fotografia e testo critico per raccontare storie di abbandono residenziale in Italia partendo da Mussomeli. Ringraziamo l’amico Alberto Casiraghi per questo dono: realizzare insieme un Pulcinoelefante è un’esperienza unica e speciale”.

L’incontro è aperto al pubblico e si concluderà con un drink e una specialità siciliana, offrendo un momento conviviale per proseguire la conversazione.