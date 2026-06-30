Premio Letterario Alessandro Manzoni, svelati i tre finalisti

Giosuè Calaciura, Eleonora Marangoni e Piera Ventre in lizza per il Premio Romanzo Storico 2026

LECCO – Giosuè Calaciura con ‘L’ammiraglio’ (Sellerio), Eleonora Marangoni con ‘L’imperdibile’ (Feltrinelli) e Piera Ventre ‘Stella randagia’ (NN Editore): sono questi i nomi dei tre finalisti del Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco edizione 2026, svelati questa mattina, 30 giugno, presso la sede di Confcommercio Lecco.

A scegliere le tre opere finalista sugli oltre 50 titoli inviati è stata la Giuria Tecnica del Premio Letterario, composta da Ermanno Paccagnini, Sara Chiappori, Mattia Conti, Stefano Motta e Mauro Novelli. La terna concorrerà per il successo 2026, raccogliendo così il testimone da Marco Balzano, vincitore della scorsa edizione con ‘Bambino’ (Einaudi). I tre libri verranno ora letti e valutati dalla Giuria Popolare, composta quest’anno da ben 165 lettori, segnalati dalle librerie partner dell’iniziativa (Cattaneo, Libraccio e Volante di Lecco, Cattaneo di Oggiono, Aquilario di Mandello, Perego Libri di Barzanò e La Torre di Merate) e dai Gruppi di Lettura di 25 Comuni.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati, che ha ricordato il binomio cultura-turismo: “Iniziative come questa concorrono a dotare Lecco di un’identità culturale che diventa anche attrattiva turistica diffusa – ha dichiarato – crediamo fortemente in questo binomio e sono sicuro che faremo un grande lavoro insieme”.

Sulla stessa linea l’assessore alla Cultura Cinzia Bettega: “Non a caso e con grande lungimiranza il nostro sindaco mi ha assegnato le deleghe di Cultura e Turismo, ‘accoppiata’ che sta riscuotendo grandi consensi negli incontri che sto avendo con le varie realtà associative e culturali della città e del territorio. La cultura sarà uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo urbano di Lecco – ha detto Bettega – ci crediamo fortemente anche perché questa amministrazione ha tra i suoi ambiziosi obiettivi la preparazione del dossier per candidare Lecco Città della Cultura 2030, percorso iniziato proprio in Confcommercio, con il past president Antonio Peccati”.

Il Premio Manzoni Romanzo Storico è organizzato dall’Associazione 50&Più di Confcommercio Lecco in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (main sponsor) e della Camera di Commercio Como-Lecco. La serata finale con l’assegnazione del premio si terrà il 10 ottobre alle ore 17 presso la Sala Ticozzi a Lecco in via Ongania.

“Oggi più che mai con questo premio vogliamo ricordare alcuni dei valori trasmessi da Manzoni con il suo romanzo storico più famoso – ha detto il presidente di 50&Più Confcommercio Lecco Eugenio Milani – la ricerca della giustizia, la critica al potere e la libertà di scegliere la persona da amare, valori praticamente scontati per la mia generazione ma oggi messi sempre di più in dubbio”. Milani ha poi ricordato il secondo appuntamento del concorso, il Premio alla Carriera, istituito nel 2008 e negli anni attribuito annualmente ad una importante e prestigiosa personalità che ‘ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile’ (tra i nomi dei premiati Umberto Eco, Luis Sepulveda, Dacia Maraini, Alessandro Barbero e lo scorso anno Elisabetta Sgarbi).

Ad illustrare brevemente i tre romanzi finalisti Stefano Motta, membro della Giuria Tecnica: “Si tratta di tre storie diverse tra loro ma molto ‘agili’. Dedicato alla storia di Cristoforo Colombo, L’Ammiraglio di Calaciura mette in evidenza come la conquista delle Indie sia una sorta di manuale aggiornatissimo sulla violenza dell’oggi, sulla perdita di ogni sentimento della giustizia e della pietà. ‘L’imperdibile’ di Marangoni è dedicato alla figura di un ‘perdente di successo’, Walter Hunt, l’inventore della spilla da balia, un romanzo che ci interroga sul concetto di successo e di riuscita personale. Infine ‘Stella randagia’ di Ventre ci porta nella sontuosa Napoli della belle epoque, dove il progresso si fonde con la superstizione e le sedute spiritiche convivono con i salotti letterari. Siamo contentissimi della qualità dei romanzi pervenuti anche quest’anno, segno che il Premio sia comunque apprezzato e sinonimo di qualità”.

Appuntamento dunque il 10 ottobre per conoscere il vincitore del Premio Letterario.