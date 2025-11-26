Premio Manzoni alla Carriera a Elisabetta Sgarbi: attesa per la cerimonia di venerdì

Appuntamento all’auditorium della Casa dell’Economia

“Una vita nel segno della cultura affrontata con curiosità, creatività, coraggio e indipendenza”

LECCO – Si preannuncia una serata scoppiettante quella in programma venerdì 28 novembre, quando Elisabetta Sgarbi sarà a Lecco per ricevere il Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni Città di Lecco alla Carriera 2025. A dialogare con lei sul palco dell’auditorium della Casa dell’Economia di via Tonale a Lecco saranno Ermanno Paccagnini, presidente della Giuria Tecnica, e Sara Chiappori, componente della stessa Giuria del Premio Manzoni organizzato da 50&Più Lecco. Sono ancora disponibili posti per l’appuntamento, previsto alle ore 21 (ingresso è gratuito: è consigliata la prenotazione, da effettuare sul sito www.leggermente.com).

Il presidente di 50&Più Lecco Eugenio Milani e il presidente della Giuria Tecnica Ermanno Paccagnini hanno annunciato la motivazione per la scelta di quest’anno: il Premio Manzoni alla Carriera – che viene attribuito ogni anno a una importante e prestigiosa personalità che “ha in modo visibile perseguito e rappresentato ideali di alto impegno culturale e civile” – verrà conferito ad Elisabetta Sgarbi per “una vita nel segno della cultura affrontata con curiosità, creatività, coraggio e indipendenza”.

In una recente intervista al Corriere della Sera in occasione del decennale della sua casa editrice La Nave di Teseo, Elisabetta Sgarbi ha ricordato la cerimonia in programma a Lecco venerdì 28 novembre. Alla domanda se si fosse emozionata all’annuncio del prestigioso riconoscimento, ha risposto così: “Ho pensato che si fossero sbagliati, visto l’albo d’oro dei premiati. Non è un premio a me, ma agli scrittori che La Nave di Teseo pubblica, in primis a Umberto Eco che lo ha ricevuto nella prima edizione. E poi a tutti coloro che lavorano con me”.

Il Premio Manzoni Romanzo Storico è organizzato dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque (main sponsor) e della Camera di Commercio di Como-Lecco.

Chi è Elisabetta Sgarbi

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, Elisabetta Sgarbi ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La Nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È Presidente di Baldini+Castoldi e Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 27 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e di “linus – Festival del Fumetto”, che giunge quest’anno alla sua quarta edizione.

Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Il suo film più recente è “L’isola degli idealisti”, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, prodotto da BibiFilm e Betty Wrong con RaiCinema e distribuito da Fandango, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2024. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio “È bello perdersi”, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, “Bianca Luce Nera”.

È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.