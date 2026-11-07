Premio Manzoni alla Carriera a Robert Harris: “Per capire il presente, è importante guardare al passato”

A lecco intensa serata con il noto romanziere che ha appena pubblicato il suo ultimo libro “Agrippa”
“Ho sempre nutrito un interesse molto forte per la storia, è sempre stata la mia passione”
LECCO – Una lunga fila di persone in attesa di farsi autografare il libro: è stata questa l’accoglienza che la città ha riservato alla scrittore inglese Robert Harris. Il noto romanziere, questa sera, era a Lecco per ricevere il prestigioso Premio Letterario Manzoni alla Carriera, organizzato fin dal 2008 dall’Associazione 50&Più Lecco, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo di Acinque Energia (main sponsor) e della Camera di Commercio di Como-Lecco.
La serata si è tenuta nell’auditorium della Camera di Commercio, a fare gli onori di casa il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati: “Quando ho saputo che il vincitore del premio sarebbe stato Robert Harris sono stato felicissimo perché amo i suoi libri e li ho letti tutti. Sono presidente di Confcommercio Lecco da pochi mesi, ma una degli aspetti più emozionanti è proprio Assocultura e tutto il lavoro che viene fatto sulla lettura perché è una mia grande passione. Grazie a Robert Harris, alla giuria del premio, agli organizzatori di 50&Più, al comune di Lecco che ci sostiene, ad Acinque Energia rappresentata dal presidente Stefano Simonetti e a tutti coloro che lavorano per questo premio”.
Durante l’intensa serata Harris ha dialogato con Ermanno Paccagnini e Stefano Motta, rispettivamente presidente e componente della Giuria Tecnica del Premio Manzoni. Una chiacchierata a tutto tondo che ha toccato, tra i tanti argomenti, il particolare legame dello scrittore con i suoi personaggi, le loro differenze, le figure di donne forti e decisive che si ritrovano nell’ultimo romanzo, Agrippa, ma anche in altre opere, fino ad arrivare alle letture che lo hanno portato a diventare scrittore.
“Ho sempre nutrito un interesse molto forte per la storia, è sempre stata la mia passione. Quasi tutti i miei romanzi, tranne un paio, sono di carattere storico – ha detto Harris -. Secondo me stiamo vivendo un’epoca d’oro del romanzo storico proprio perché il presente sta cambiando a una velocità vertiginosa e quindi è molto difficile riuscire a comprenderlo appieno. Però, per riuscire a cogliere tutte le sfumature del presente, è importante guardare al passato, a quello che è successo prima di noi. Per me scrivere storie è come scrivere un romanzo contemporaneo con un aggiunta vantaggiosa: quella di poter inventare dei mondi passati”.
Al termine della serata il pubblico ha saluto Harris con un lungo applauso, quindi gli è stata consegnata la targa con la seguente motivazione: “La storia narrata in tesissime trame e con raffinata scrittura, per svelare ora il nascosto, ora il possibile altro“. Come ulteriore dono gli è stata consegnata anche l’edizione dei Promessi Sposi a fumetti. L’evento, e non poteva essere altrimenti, si è concluso con il firmacopie di rito con numerose persone in fila per stringere la mano al grande romanziere.
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