Presentato il calendario della rassegna teatrale “I luoghi dell’Adda”

Dal 18 Giugno all’11 Luglio con la regia di Tatro Invito

A sostenere la rassegna teatrale il Parco Adda Nord e il main sponsor Acel Energie

LECCO – Presentato il programma della rassegna teatrale “I Luoghi del’Adda” presso la sede del main sponsor Acel Energie. XVI edizione dedicata ai suggestivi spazi dislocati lungo il corso del fiume Adda.

Il ruolo di capofila è ancora del Comune di Robbiate, gli altri comuni che partecipano a ILDA sono Airuno, Calolziocorte, Capriate San Gervasio, Paderno, Olginate, Cassano d’Adda, Fara Gera d’Adda, Verderio, Varenna. Il 2021 vede la riconferma dei due nuovi Comuni entrati in rassegna nel 2020: Cassano d’Adda e Fara Gera d’Adda e a loro si aggiunge Capriate San Gervasio.

“Siamo felici – commentano gli organizzatori di Teatro Invito – che la maggior parte delle amministrazioni siano tornate a far parte della cordata dopo la loro pausa dell’anno scorso, la rassegna torna così ai volumi tradizionali e toccheremo tre province: Bergamo, Lecco e Monza Brianza. Teniamo a sottolineare l’impegno di tutte le amministrazioni che hanno lavorato con noi alla preparazione di un cartellone costruito ancora tra alcune difficoltà e incertezze ma con la ferrea volontà di ricominciare l’attività teatrale e di offrire ai cittadini occasioni di spettacolo e cultura”.

Una rassegna, “I luoghi dell’Adda”, caratterizzata dalla collaborazione con le amministrazioni che offrono luoghi ancora sconosciuti al grande pubblico, tutti i Comuni offrono spazi suggestivi e particolarmente gradevoli per godersi uno spettacolo teatrale o musicale.

“Quest’anno – proseguono gli organizzatori – l’immagine della manifestazione utilizza la foto di un’ansa del fiume a sottolineare lo stretto legame col territorio e l’idea che il teatro sposi luoghi già molto evocativi, come se il programma si specchiasse nelle acque dell’Adda, rendendole ancor più brillanti”.

I luoghi dell’Adda si conferma ricca e variata, sarà composta da 12 appuntamenti.

Si comincia il 18 giugno a Cascina Maria di Paderno con Quinta Parete, giovane compagnia dall’Emilia Romagna, con Lemon therapy, una commedia leggera ma non superficiale che lancia provocazioni ironiche per riflettere sugli impacci nei rapporti amorosi, dall’adolescenza all’età adulta.

Capriate ospiterà il nuovo allestimento di Cappuccetto blues di Teatro Invito il 19 giugno alle 17 con Davide Scaccianoce e Stefano Bresciani, dopo lo spettacolo sarà possibile visitare il villaggio operaio di Crespi d’Adda (patrimonio Unesco) con le guide del Comune; Airuno e la sua splendida Corte di Giorgio nella frazione Aizurro accoglieranno la Compagnia La Pulce di Bergamo con l’avvincente racconto Invincibili, su alcuni grandi atleti che non si sono arresi e che hanno lasciato un segno nella storia dello sport. Verderio offrirà quest’anno due appuntamenti: il primo il 20 giugno al Parco del Nettuno, Il Quintetto Spirabilia e Luca Radaelli metteranno in scena un concerto/spettacolo dedicato a Gianni Rodari, Il cowboy e il pianoforte, spassosa presa in giro degli stereotipi del western, dalle ore 19 sarà possibile consumare un aperitivo “portatile” nel Parco, a cura di Punto Ristorazione (costo € 5 – prenotazione raccomandata), il secondo spettacolo si terrà invece il 3 luglio in Piazza Annoni, nel centro storico del paese: Nelly – Qualcuno d’Emilia, di e con Francesco Garuti, finalista della sezione under30 del festival L’ultima luna d’estate 2020, uno spaccato di paese nella Seconda Guerra Mondiale visto da una ragazzina.

Anche il comune di Robbiate accoglierà due spettacoli, il 25 giugno e il 4 luglio: I primi 100 anni di Edith Piaf di Teatro Potlach, un viaggio musicale nella Francia degli anni ’30.’50 attraverso le canzoni della nota cantante (anche qui aperitivo dalle 19 nel Parco di Villa Concordia – € 5 e prenotazione raccomandata); Simplon di Karakorum Teatro: la storia epica dei lavori per il traforo del Sempione, il più grande cantiere mai allestito fino allora in Italia.

La commedia sarà protagonista il 9 luglio a Fara Gera d’Adda, nell’Arena a fianco della bella Basilica Autarena con Don Chisciotte di Stivalaccio Teatro, graditissimo ritorno dopo lo strepitoso successo di Romeo & Giulietta, attori irresistibili che raccontano con la tecnica della Commedia dell’arte il capolavoro di Cervantes, coinvolgendo tutti in un travolgente cavalcata tragicomica.

Teatro Evento sarà ospitato il 26 giugno al Parco Belvedere di Cassano d’Adda con lo spettacolo Corpi al vento, due giovani e promettenti attrici – dirette da Roberto Anglisani – impersonano gli affascinanti miti classici, da Pasifae ad Arianna, raccontando donne fragili ma “luminose” della Grecia antica.

L’8 luglio la splendida cornice di Villa Cipressi a Varenna sarà il contesto “sublime” dove prenderanno corpo e musica le parole di Dante in L’ora che volge ‘l disìo con Luca Radaelli e il maestro Arrigo Cappelletti al pianoforte: una scenografia sonora che condurrà gli spettatori in un viaggio poetico ultraterreno.

Chiuderanno la rassegna Olginate e Calolziocorte, 10 e 11 luglio, rispettivamente con In capo al mondo – in viaggio con Walter Bonatti di Teatro Invito a Villa Sirtori, e con Ciumbia, ma quante belle donne! con Gianna Coletti presso il Monastero del Lavello, un recital in parole e musica alla scoperta della Milano ironica e irriverente di ieri.

Tranne le serate con aperitivo gli spettacoli sono a ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sempre alle 21.15 tranne il 19 giugno ore 17, a Capriate in caso di pioggia lo spettacolo si recupererà sabato 26 giugno. In tutti gli altri casi sono previsti luoghi al coperto.