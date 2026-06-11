Progetto Désbranés: appuntamento il 20 giugno ai Resinelli col secondo atto

“Non faremo semplicemente una camminata insieme, ma esploreremo ‘un modo diverso di camminare'”

“Bisugna fa’ el pass segund la gamba” è titolo della nuova giornata al Parco Valentino

LECCO – Dopo il successo della prima giornata dello scorso 18 aprile a Pian Sciresa, sabato 20 giugno il progetto “désbranés. un modo diverso di camminare” torna con il secondo appuntamento. Il secondo atto della proposta organizzata da tre professionisti lecchesi (il creativo Giuseppe Villa, la psicoterapeuta Marta Monciotti e il preparatore atletico Dario Valsecchi) si svolgerà ai Piani Resinelli.

“Bisugna fa’ el pass segund la gamba” questo il titolo della giornata (dalle 10 alle 15) in programma al Parco Valentino: “Non faremo semplicemente una camminata insieme, ma esploreremo ‘un modo diverso di camminare’ attraverso attività fisiche, esperienze creative e giochi”.

Il ritrovo è previsto alle 9.45 al parcheggio del grattacielo (piazzale delle miniere, 1). La proposta (dai 18 anni di età in su) è ad offerta libera che verrà raccolta il giorno stesso, prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK. In caso di brutto tempo: aggiornamenti in tempo reale via mail e sui canali social.