Progetto manzoniano Lu.C.I.A.: al via il 4 febbraio il percorso culturale a Lecco

Inaugurazione al Teatro della Società per il progetto dedicato a Manzoni, promosso dal Comune di Lecco con Fondazione Cariplo e Regione Lombardia

L’obiettivo è rilanciare i Promessi Sposi e valorizzare il patrimonio manzoniano

LECCO – Il Teatro della Società di Lecco ospiterà l’evento inaugurale del progetto Lu.C.I.A. – Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, promosso dal Comune di Lecco nell’ambito del bando Emblematici Maggiori 2025, finanziato da Fondazione Cariplo e co-finanziato da Regione Lombardia. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 febbraio alle 18.

Sono cinquanta i soggetti coinvolti, tra enti pubblici, imprese, realtà del terzo settore, associazioni culturali e istituzioni scolastiche, che nel 2025 hanno aderito alla manifestazione di interesse per la co-programmazione del progetto ispirato alla figura di Alessandro Manzoni. L’iniziativa punta a rilanciare “I Promessi Sposi” e l’eredità manzoniana attraverso azioni concrete: miglioramento dei luoghi manzoniani, rivisitazione degli itinerari turistici, rassegne artistiche dal vivo, promozione del protagonismo giovanile e azioni trasversali di sistema.

La serata, condotta e moderata da Stefano Motta, inizierà con i saluti istituzionali del sindaco di Lecco e della presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, seguiti da una esibizione musicale dell’orchestra della scuola secondaria di primo grado Don Ticozzi. Interverranno anche i responsabili dei musei di Lecco e Monza. La serata si concluderà con una lettura teatrale a cura dell’associazione Teatro Invito e la presentazione ufficiale del progetto Lu.C.I.A., accompagnata da una performance immersiva di Scarlattine Teatro.

Per partecipare è necessario compilare il form a questo collegamento.