“Proteggesi è un atto d’amore”, l’arte del Medardo Rosso per la prevenzione

Mostra aperta sino al 30 giugno

I progetti esposti al Centro Civico Pertini di Lecco

LECCO – Si intitola “Proteggersi è un atto d’amore” la mostra che gli studenti e le studentesse delle classi 3B Figurativo, 3F Multimediale e 4D Scenografia del liceo artistico “Medardo Rosso” hanno organizzato al centro civico Pertini di Lecco.

L’esposizione è stata progettata in collaborazione con il Reparto Infettivi dell’Ospedale Manzoni di Lecco e l’associazione LGBT+diritti “Renzo e Lucio”.

Il tema centrale della mostra, allestita presso il “Laboratorio Aperto” del centro civico, è quello della consapevolezza e della protezione a livello sessuale per i giovani, spesso superficiali e disinformati nell’approcciarsi a questa sfera della loro vita.

“Dopo una prima parte di conoscenza e riflessione, abbiamo chiesto alle classi di pensare a come sensibilizzare e coinvolgere ragazze e ragazzi della stessa età, comunicando le informazioni acquisite, con il linguaggio dell’arte – dichiarano i docenti dell’istituto lecchese – per noi alcune parole sono più importanti di altre: conoscenza, cura e consapevolezza”.

La mostra è stata inaugurata lo scorso 28 maggio e sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, fino al prossimo 30 giugno.