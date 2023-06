Provincia, il sistema museale ha un nuovo logo e un nuovo portale

Presentato il nuovo logo del Sistema Museale della Provincia di Lecco

“Lecco Heritage” per mettere la cultura al centro della promozione del territorio. Un nuovo sito on line con tutte le informazioni per i visitatori

LECCO – Un’anticipazione era già stata data sui social nei giorni scorsi (vedi l’articolo precedente) ed ora il nuovo logo del Sistema museale della Provincia di Lecco è stato ufficialmente presentato in una conferenza stampa che si è svolta mercoledì a Villa Locatelli.

Non solo un nuovo logo, ma anche un nuovo ‘naming’ (“Lecco Heritage”) e un portale on line rinnovato a cui accedere per ottenere le informazioni sui siti che fanno parte della rete di musei riconosciuti come tali dalla Provincia di Lecco.

Nel logo, che si compone di pittogramma e logotipo, si possono notare quattro elementi distinti: il lago, le colline e le montagne, un libro aperto che rappresenta l’arte e la cultura, il profilo di un borgo, richiamando l’architettura riferita anche ai musei e alle ville storiche.

“C’è stato un percorso di condivisione che ha portato alla scelta del nuovo logo – ha spiegato Fiorenza Albani, consigliere provinciale delegato alla cultura – vogliamo dare così un nuovo appeal al sistema museale nella comunicazione sui social, per attirare soprattutto le nuove generazioni”.

Il portale web rimesso a nuovo e che sarà presto messo on line, contiene le informazioni riguardanti tutte le realtà museali del territorio “che negli ultimi anni sono cresciute dalle trenta originarie alle attuali 51, un rinnovamento era quindi necessario” ha spiegato Anna Ranzi, responsabile del sistema museale provinciale.

“L’obiettivo è mettere anche la cultura al centro della promozione del territorio – ha rimarcato Alessandro Mazza della MT Consulting, azienda che si è occupata del ‘restyling’ istituzionale – il nuovo sito semplifica la fruizione per l’utente fornendo dettagli d’interesse non solo sulle realtà visitabili ma anche sugli itinerari, il periodo migliore per effettuare la visita, i mezzi di trasporto per raggiungere la meta, gli eventi e le iniziative previste, affinché il turista abbia tutte informazioni necessarie ancor prima della sua partenza”.