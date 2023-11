Quasi 10 mila visitatori a Palazzo Paure per la mostra di Pablo Atchugarry

L’esposizione, aperta dallo scorso 28 maggio, si è conclusa il 12 novembre

“Un grande regalo che l’artista ha fatto alla città e la città ha fatto all’artista”

LECCO – Si è conclusa domenica, 12 novembre, la mostra “Pablo Atchugarry. Una vita tra Lecco e il Mondo’ ospitata a Palazzo Paure. L’esposizione, dedicata alle opere del maestro uruguayano dal 1978 al 2023, era stata inaugurata a fine maggio e in sei mesi ha accolto quasi 10 mila visitatori (9.624 per l’esattezza).

“Un vero successo – ha commentato la vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza – una mostra meravigliosa, un regalo che l’artista ha fatto alla città e la città ha fatto all’artista. L’esposizione ha interessato Palazzo Paure ma non solo, dal momento che diverse opere di Pablo Atchugarry sono state dislocate in diversi punti della città. Il riscontro avuto è stato altissimo, sia dai cittadini che da visitatori venuti da fuori così come tanti turisti, venuti appositamente anche dall’estero per vedere la mostra. Credo che osservando le opere di Pablo tutti noi abbiamo potuto apprezzarne non solo l’arte ma anche il suo essere uomo attento e sensibile. Ancora grazie per questa bellissima mostra” ha concluso.

Dal 1978, la Città di Lecco è il luogo che ha accolto la produzione artistica di Pablo Atchugarry, dalle prime opere pittoriche alle ultime realizzazioni scultoree in marmo, bronzo e legno. 45 anni dopo la prima esposizione dell’artista a Lecco, la città ha voluto omaggiare Atchugarry con una grande mostra antologica, un percorso lungo la sua vita artistica dalle prime opere pittoriche alle sculture. Un omaggio al rapporto e all’attaccamento che il Maestro conserva ancora oggi con la città di Lecco.