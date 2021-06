Dopo lo stop del 2020 causa Covid, torna in città il festival “Zelioli” dedicato ai cori giovanili

Ospiti internazionali e due concerti in presenza, in Basilica e a Palazzo Belgiojoso

LECCO – Sarà il coro “Pontanima” di Sarajevo l’ospite d’onore della 14^ edizione del Festival di Cori Giovanili “Giuseppe Zelioli”, che si svolgerà a Lecco dal 2 al 4 luglio prossimi nell’ambito del Progetto dell’Unione Europea “WeBeUnited” (Western Union and Western Balkans United).

Dopo la sospensione forzata nel 2020, a causa della pandemia, quest’anno l’Associazione Harmonia Gentium, cui si deve l’ideazione e l’organizzazione della prestigiosa rassegna ha deciso di raccogliere la sfida ideando un programma eterogeneo e innovativo, con eventi sia in presenza, sia multimediali. Un’edizione straordinaria, dunque, che proporrà due concerti in presenza, aperti al pubblico: il primo la sera del 2 luglio nella Basilica di San Nicolò, emblema della sacralità e dello spirito della manifestazione, mentre il secondo avrà come location l’incantevole Palazzo Belgiojoso (domenica alle 21), a conclusione della tre giorni.

E ancora la proiezione su maxi schermo in piazza Garibaldi (sabato 3 luglio alle 21) di un emozionante video con le esibizioni dei sette Cori che partecipano al Festival Zelioli 2021.

La Santa Messa Solenne delle ore 10, di domenica 4 luglio nella Basilica di San Nicolò costituisce l’anima del Festival. Durante la celebrazione sarà eseguitala Messa “Gratias Agimus Tibi” a 3 v.d. op. 462 di Giuseppe Zelioli cantata dal coro Pontanima, mentre le parti in canto Ambrosiano e alcuni brevi mottetti saranno eseguite dal coro Licabella di La Valletta Brianza diretto da Floranna Spreafico in presenza, mentre gli altri 6 cori del Festival animeranno in streaming alcuni momenti della celebrazione, (Ingresso, Comunione e finale). Da evidenziare che tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube di Harmonia Gentium.

“Il nostro obiettivo primario – dichiara il Cav. Raffaele Colombo, presidente dell’Associazione – consiste nell’incoraggiare i musicisti e i cantori a proseguire nel percorso artistico e culturale intrapreso, nella certezza che la musica, soprattutto nel momento attuale, abbia lo scopo di alleviare situazioni di difficoltà e infondere speranza. Con vivo entusiasmo abbiamo così deciso di riproporre la rassegna, che riserverà molte sorprese e autentiche chicche, considerato che abbiamo commissionato al direttore artistico del Festival, il Maestro PierAngelo Pelucchi, e al direttore del Pontanima, il Maestro Emir Mejremic, di realizzare alcune composizioni appositamente per la nostra manifestazione lecchese”.

Partecipazione gratuita

La partecipazione ai concerti, anche quest’anno, è totalmente gratuita, grazie ai contributi di Unione Europea, al patrocinio e contributo del Comune di Lecco, Regione Lombardia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Caritas Ambrosiana (con i patrocini del Pontificio Consiglio della Cultura, della Parrocchia di San Nicolò), che tuttavia coprono solo parte dei costi necessari a fare fronte alle spese organizzative, logistiche e di remunerazione degli artisti.

“Essenziale e prezioso è il lavoro di molti volontari – conclude il presidente di Harmonia Gentium, Raffaele Colombo – così come il supporto economico delle istituzioni ai vari livelli. Ma contiamo anche sulle donazioni della cittadinanza. Qualsiasi importo contribuirà a far vivere il Festival e a creare un’importante occasione di comunione per la comunità lecchese e di apertura al mondo”

Per sostenere il Festival: https://assmushg.wixsite.com/festivalzelioli/sostienici.