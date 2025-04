“Questi tempi memorabili”: torna il Lecco Film Fest, è la 6^ edizione

Appuntamento dal 3 al 6 luglio

ROMA/LECCO – Torna il Lecco Film Fest, il festival promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. La 6ª edizione si terrà dal 3 al 6 luglio 2025 a Lecco con il titolo “Questi tempi memorabili”, un invito a riflettere sulla capacità del cinema di costruire la memoria collettiva e l’identità culturale.

Quale cinema costruirà la memoria del futuro?

Si dibatte spesso sul ruolo evocativo dell’arte, sulla sua capacità di raccontare e celebrare storie, personaggi, avventure e territori. Il grande schermo, da sempre, ha lasciato tracce indelebili e ha saputo trasformare vicende di persone comuni in racconti universali che resistono nel tempo.

Oggi il cinema si trova di fronte a un’epoca complessa: la pandemia, le guerre, i mutamenti sociali ed economici degli ultimi anni hanno ridefinito la percezione della realtà e delle relazioni umane. Il Lecco Film Fest si propone di interrogarsi su come l’arte cinematografica possa raccogliere e raccontare la complessità del presente, distinguendosi dal semplice racconto di cronaca e ponendo le basi per un’eredità culturale duratura.

Quali storie e quali talenti segneranno il futuro? Quali registi e attori saranno riconosciuti tra decenni come oggi riconosciamo Fellini e Bresson, Hepburn e Magnani? Il festival offrirà uno spazio di dialogo con i protagonisti del cinema per individuare i percorsi narrativi e le opere destinate a lasciare un segno.

Un festival di incontro e confronto

Sin dalla sua nascita, il Lecco Film Fest – curato anche quest’anno da Angela D’Arrigo, collaboratrice della Fondazione Ente dello Spettacolo – ha consolidato un’identità ben precisa: promuovere il talento femminile, valorizzare le nuove generazioni e favorire il dialogo tra generi e linguaggi artistici. Oltre alle proiezioni di film con introduzioni dei registi, il programma includerà masterclass e retrospettive, incontri con autori e approfondimenti tematici.

Il festival animerà anche per questa edizione i luoghi simbolo della città di Lecco, tra cui Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre e il Cinema Nuovo Aquilone, trasformandoli in spazi di visione, dibattito e scoperta.

Il Lecco Film Fest si conferma, così, una festa del cinema cui il pubblico è invitato a partecipare, riflettere e lasciarsi ispirare dalle storie di oggi per costruire la memoria di domani.

“Mi fa innanzitutto piacere ringraziare Fondazione Ente dello Spettacolo, con il suo Presidente Davide Milani, che anche quest’anno ha accolto con entusiasmo la sfida di organizzare una nuova edizione di Lecco Film Fest, arricchendola di contenuti di grande valore – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari. La nostra Associazione e la Fondazione stanno dimostrando pienamente la volontà di dare un futuro ad un festival bello e importante, che merita di poter guardare avanti consolidandosi ulteriormente. Tutti noi ci siamo assunti l’impegno di rendere questa edizione ancora più significativa delle precedenti. Il tema scelto, Questi tempi memorabili, ci appare quanto mai attuale e pregno di significato: stiamo vivendo un’epoca che, nel bene e nel male, lascerà un segno profondo nella memoria collettiva. Le sfide che ci troviamo ad affrontare ogni giorno, e le trasformazioni che stiamo attraversando, assumono infatti una portata storica che difficilmente potrà essere dimenticata. Attribuire a una manifestazione culturale come Lecco Film Fest il compito di interpretare questi tempi attraverso il linguaggio del cinema e della narrazione è una scelta che riteniamo profondamente significativa. L’arte, e il cinema in particolare, ha infatti la capacità unica di offrirci strumenti per comprendere meglio la realtà che ci circonda, aprendo spazi di riflessione e consapevolezza sulle dinamiche della contemporaneità. Se in tempi come i nostri abbiamo il dovere di creare occasioni affinché le persone possano continuare a pensare, a riflettere, a interrogarsi sul mondo che le circonda, questo grande progetto culturale ne offre certamente l’occasione. In questa prospettiva, la comunità imprenditoriale si è impegnata nel promuovere qualcosa che andasse oltre la stretta mission istituzionale per mettere in moto un’energia positiva, che nasce dalla contaminazione tra idee, linguaggi e sensibilità diverse contribuendo a costruire un tessuto culturale e sociale più consapevole e dinamico”.

“Rendendosi protagonista del Lecco Film Fest, Fondazione Ente dello Spettacolo vive una triplice opportunità, grazie alla rinnovata fiducia che Confindustria Lecco e Sondrio ci ha assegnato chiedendoci di organizzare questa manifestazione ormai affermatasi come punto di riferimento – dichiara Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo –. Anzitutto il rapporto con il territorio. Da quasi cento anni con la nostra Rivista del Cinematografo siamo protagonisti a livello nazionale del dibattito culturale sul cinema: stare a contatto diretto con gli appassionati di cinema, i volontari che amano questa arte, le istituzioni e le imprese che credono nella forza di una proposta culturale, completa il senso della missione che la Chiesa italiana assegna alla nostra Fondazione. Inoltre per noi è fondamentale mantenere vivo un rapporto diretto con i protagonisti delle diverse espressioni professionali ed artistiche del mondo cinema: la cura di queste relazioni si esprime in modo solenne proprio in occasione di questo festival sul Lago di Como”.

“Infine ci è preziosa l’occasione per riflettere sul tema di quest’anno: memoria, nel cinema non riguarda solo l’imperativo (spesso trascurato) della conservazione delle opere del passato o il racconto che il cinema ha saputo fare delle pagine della storia recente o remota. La memoria umana è dote unica tra gli esseri viventi: è la capacità di costruire il “noi” a partire dalle insuperabili esperienze personali, è la decisione di imparare da ciò che si è vissuto, è la possibilità di trovare la speranza nelle situazioni inedite e complesse della vita a partire da quei luoghi dove è già stato possibile incontrarla. La narrazione che il cinema sa fare di tutte queste esperienze dice del potere di quest’arte ed è la riflessione che faremo insieme nei giorni della VI edizione del Lecco Film Fest”.