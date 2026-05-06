“Racconti per crescere”, in uscita il libro della lecchese Federica Vian

Una raccolta di favole che parlano di emozioni, coraggio e inclusione

Federica Vian dona ai giovani lettori piccole favole moderne, delicate e luminose

LECCO – Nuovo libro per la scrittrice lecchese Federica Vian, già disponibile in pre-ordine in tutte le librerie Feltrinelli, sui vari siti e Amazon. “Racconti per crescere”, edito dalla casa Albatros il Filo, uscirà ufficialmente l’8 maggio.

Federica Vian, Strega Cantastorie su Instagram, nasce in Brianza il 23 giugno 1994. È una mamma innamorata delle favole e, fin da bambina, crede nel potere delle storie. Oggi dà voce a quelle che racconta ogni giorno al suo bimbo. In questa prima raccolta, le sue favole parlano di emozioni, coraggio e inclusione, affrontando con dolcezza temi come l’amicizia, l’accettazione di sé e le sfide quotidiane a cui i bimbi devono far fronte. Un invito alla gentilezza e un piccolo rifugio da condividere, perché una favola letta insieme può diventare un momento davvero speciale.

Nei racconti della “Strega cantastorie” vivono alberelli che sfidano le tempeste, fantasmini invisibili in cerca di uno sguardo gentile, animali che imparano a non giudicare dalle apparenze, mostriciattoli che scoprono che la paura può trasformarsi in fiducia. Federica Vian dona ai giovani lettori piccole favole moderne, delicate e luminose, che li accompagnano in un viaggio fatto di empatia, coraggio, amicizia e scoperta di sé.

Attraverso personaggi teneri e memorabili, ogni storia diventa un’occasione per parlare di emozioni, diversità, cambiamento e crescita, con un linguaggio semplice ma mai banale. Una raccolta da leggere insieme ai grandi, prima di dormire o in un pomeriggio tranquillo, per ricordare che ognuno ha il proprio dono e che anche la notte più lunga può accendersi di luce. A volte, infatti, basta soltanto sentirsi visti per sentirsi a casa.