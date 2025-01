‘Rapsodia Manzoniana’, il docufilm lecchese questa sera in onda su Rai3

La proiezione andrà in onda in seconda serata

“Un docufilm sul lascito manzoniano, fruibile ai giovani”

LECCO – Andrà in onda questa sera, su Rai3, in seconda serata, ‘Rapsodia Manzoniana’, il docufilm nato da un’idea di Mons. Davide Milani, ex prevosto di Lecco, e Davide Rampello, prodotto da Rampello&Partners e realizzato in collaborazione con Nubifilm Studio per la regia di Andrea Longhi.

Il documentario su Alessandro Manzoni è nato come una sfida: “Solitamente Manzoni e i Promessi Sposi sono percepiti come noiosi – fa sapere Mons. Milani – la sfida è stata quella di prendere dei giovani creativi, registi, autori, interpreti, e fare raccontare da loro l’importanza di Alessandro Manzoni, visto con i loro occhi”. Un progetto dunque non canonico, ma che desidera avere la capacità di approfondire e di portare anche ai giovani questa figura e i suoi lasciti.

L’appuntamento è in seconda serata: dopo la trasmissione su Raitre il docufilm sarà disponibile su RaiPlay.

QUI altre informazioni