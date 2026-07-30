Regione Lombardia investe sulla cultura: cinema e teatro gratuiti per oltre 70 mila studenti

L’assessore Francesca Caruso presenta i risultati dei progetti “Schermi di Classe” e “Palchi di Classe”: coinvolti studenti di tutte le 12 province lombarde

MILANO – Oltre 70.000 studenti lombardi ogni anno entrano gratuitamente nelle sale cinematografiche e nei teatri grazie ai progetti ‘Schermi di Classe’ e ‘Palchi di Classe’, promossi dall’Assessorato alla Cultura di Regione Lombardia con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi al linguaggio del cinema e dello spettacolo dal vivo. Le iniziative sono rivolte agli alunni di tutti gli ordini scolastici, dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori, e registrano una partecipazione in costante crescita.

Il bilancio è stato tracciato martedì 29 luglio dall’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa. “Portare bambini e ragazzi davanti a un grande schermo o a un palcoscenico significa offrire loro un’esperienza culturale condivisa, capace di suscitare curiosità, emozioni e spirito critico. Abbiamo ricostruito il dialogo con gli istituti scolastici e ampliato l’offerta, affiancando al cinema il teatro, la musica, la danza, le proposte multidisciplinari e il circo contemporaneo. La risposta delle scuole, con numerose richieste, conferma la bontà della scelta”, ha dichiarato.

I due progetti rientrano nel programma ‘Futura. Lo spettacolo in Lombardia’, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Cariplo e coordinato da Agis lombarda. Il programma sostiene la produzione culturale, favorisce la diffusione delle opere e punta a rafforzare l’offerta delle sale cinematografiche e dei teatri sul territorio. Il marchio raccoglie l’eredità di ‘Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo’ e comprende interventi dedicati alla produzione artistica, al teatro per l’infanzia e i giovani e alla promozione del cinema di qualità.

Nato nel 2016 e rilanciato a partire dall’anno scolastico 2023/2024, ‘Schermi di Classe’ promuove la formazione al linguaggio audiovisivo e la riscoperta dell’esperienza collettiva della visione cinematografica. La selezione dei film è curata dalla Fondazione Cineteca Italiana e affronta temi di interesse per il percorso didattico. Nell’ultimo anno scolastico hanno aderito 42.503 studenti appartenenti a 207 istituti scolastici distribuiti in 99 comuni delle dodici province lombarde. Il progetto ha dato vita a 293 proiezioni in 90 sale cinematografiche, affiancate da 12 masterclass, una in ciascuna provincia.

A completare il percorso è ‘Palchi di Classe’, iniziativa dedicata allo spettacolo dal vivo. L’ultima edizione ha proposto 271 matinée di 55 spettacoli, messi in scena da 32 compagnie, coinvolgendo 28.637 studenti provenienti da 279 scuole di 203 comuni lombardi. Tra i dati più significativi emerge la partecipazione delle scuole dell’infanzia: il progetto ha raggiunto il 12% dei bambini lombardi iscritti a questo ciclo scolastico.

“Questi dati raccontano una domanda culturale molto forte da parte delle nuove generazioni e del mondo scolastico”, ha evidenziato ancora Caruso. “Ritengo che la cultura debba essere accessibile fin dall’infanzia e raggiungere ogni territorio, dai grandi centri ai comuni più piccoli. Con ‘Schermi di Classe’ e ‘Palchi di Classe’ accompagniamo gli studenti dentro i luoghi dello spettacolo e, allo stesso tempo, rafforziamo cinema, teatri e compagnie come presìdi culturali delle comunità lombarde”.

Negli ultimi due anni i due progetti hanno registrato complessivamente 145.000 partecipanti, un dato significativo se confrontato con la popolazione scolastica lombarda, che nell’anno scolastico 2025/2026 conta circa 1,1 milioni di studenti. Le numerose richieste già raccolte per le prossime edizioni confermano il crescente interesse degli istituti scolastici verso entrambe le iniziative.