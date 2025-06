“Ri-tratti/Ri-scoperti”, la mostra immersiva alla Torre Viscontea

Un’esperienza tra arte e memoria per riscoprire pellicole amate e dimenticate

L’esposizione sarà visitabile dal 2 al 6 luglio

LECCO – Al piano terra della Torre Viscontea sarà inaugurata la mostra “Ri-tratti/Ri-scoperti”, un’esperienza immersiva e unica nel suo genere, ideata in occasione del Lecco Film Fest 2025. L’inaugurazione è prevista per mercoledì 2 luglio alle ore 17:30.

L’evento si propone di riscoprire e restituire valore a un patrimonio di memorie considerate “perdute”, come pellicole amatoriali e spezzoni familiari in Super8 e 8mm provenienti da archivi anonimi. Queste immagini, sebbene fragili e segnate dal tempo, diventano materiale vivo e vibrante da reinterpretare artisticamente.

L’obiettivo è quello di riattivare la memoria privata e collettiva attraverso immagini e gesti, trasformando il ricordo in un’opera d’arte vivente tramite una performance dal vivo, curata da Ilaria Pezone, che rappresenta il cuore della mostra. Gli artisti presenti, infatti, si occuperanno di ricalcare le immagini in movimento e sfuggenti delle pellicole in Super8, lavorando su una tela condivisa per catturare frammenti del ricordo che sbiadisce man mano che il film prosegue.

Il pubblico sarà invitato in un percorso immersivo, camminando in penombra attraverso uno spazio allestito come un labirinto, metafora degli anfratti della mente. Video e pittura dialogheranno, accompagnati dal suono meccanico del proiettore e da frequenze sonore meditative, creando uno stato di ascolto e introspezione. Ogni visitatore sarà infine invitato a lasciare un’impronta concreta disegnando piccoli segni pittorici su fotogrammi stampati su tela e collocati in fondo alla sala.

“Un’esperienza innovativa quella prevista in occasione del Lecco Film Fest 2025, che permetterà ai visitatori di immergersi a pieno nell’esperienza artistica e nelle memorie racchiuse all’interno di antiche pellicole cinematografiche – prosegue Simona Piazza, assessora alla cultura – La mostra immersiva Ri-tratti/Ri-scoperti rappresenta anche un’occasione per infrangere la parete tra spettatore e artista, unendo i due mondi attraverso la partecipazione attiva e coinvolgente del pubblico”.

La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta al pubblico fino a domenica 6 luglio con i seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 18.

Per ulteriori informazioni sulla mostra, è possibile scrivere a palazzopaure@comune.lecco.it oppure contattare i numeri 0341 282396 o 0341 286729.