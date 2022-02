Ritratto di Lecco: anche la storica Vogt-Luerssen ritiene possa essere di Leonardo

Nei giorni scorsi un altro passo avanti nel lungo e minuzioso lavoro di ricerca della proprietà

Intanto il Ritratto di Lecco è stato inserito in uno studio che compara un particolare degli occhi di alcune famose opere di Da Vinci

LECCO – Anche la famosa studiosa tedesca Maike Vogt-Luerssen, nei giorni scorsi, si è interessata al disegno “Ritratto di Lecco” che, si presume, possa essere opera della mano di Leonardo da Vinci. La proprietà sta portando avanti un lungo e minuzioso lavoro di ricerca per cercare di fare chiarezza sull’opera, ricerche storiche ma anche analisi scientifiche che possano portare a una chiara attribuzione dell’autore.

In questo contesto la proprietà ha fatto sapere dell’interessamento di Maike Vogt-Luerssen, da sempre studiosa del medioevo e del rinascimento italiano, ha all’attivo numerose pubblicazioni. Originaria di Wilhelmshaven, in Germania, ha studiato sia in Germania che in Australia, laureandosi in storia, biologia e istruzione presso l’Università Philipps di Marburg a Lahn, Germania, con l’alta distinzione “magna cum laude”.

“Fa piacere ed è un onore aver appreso, tramite riscontro formale inviatoci, che una importante studiosa e storica del Rinascimento Italiano e di Leonardo da Vinci, in via preliminare, dopo essere venuta a conoscenza del disegno ‘Ritratto di Lecco’, si sia espressa nel senso di ritenerlo un’opera ascrivibile in paternità a Leonardo da Vinci, con espressa autorizzazione rilasciata alla proprietà del disegno di rendere pubblica tale sua convinzione preliminare – ha fatto sapere in una nota la proprietà -. La nota studiosa ha già manifestato l’intenzione, per suo conto e nel suo interesse di storica, di approfondire maggiormente nel prossimo futuro lo studio/analisi di questo disegno”.

Sempre delle scorse ore è la notizia che è in fase di pubblicazione un interessante studio/analisi dello storico dell’arte Átila Soares Da Costa Filho su una particolare caratteristica presente negli occhi di alcuni famosi dipinti di Leonardo da Vinci. L’articolo verrà pubblicato questo mese (febbraio 2022) sulla rivista “Humanitas”#149 (Editora Escala – San Paolo, Brasile), l’autore ha voluto includere per tale caratteristica anche il disegno a sanguigna il “Ritratto di Lecco”, opera del XVI secolo, di ambito leonardesco, che stranamente condivide questa stessa peculiarità.