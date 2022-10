Nella sede della Comunità montana protagonista l’artista di Galbiate

GALBIATE – La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, con il Comune di Galbiate, accoglierà presso la sede di Villa Ronchetti a Sala al Barro la mostra personale della galbiatese Ornella Mazzoleni. La pittrice, appassionata e autodidatta, è stata per molti anni in servizio presso la scuola di Bosisio Parini e pertanto ha maturato una consolidata capacità relazionale con i bambini.

La pittrice si è messa a disposizione della Comunità montana per organizzare, a titolo gratuito, anche delle visite guidate accompagnando i più piccoli a scoprire le tecniche pittoriche, a cogliere i diversi aspetti del paesaggio, della flora e della fauna che ci circonda e dai lei ritratti. Questo anche al fine valorizzare l’aspetto fondamentale della crescita legato a “coltivare una passione personale” che vada al di là delle proprie capacità e degli impegni quotidiani legati al lavoro, alla scuola, alla famiglia e che sia di aiuto per la vita. L’iniziativa sarà inserita anche nell’ambito delle giornate Fai delegazione di Lecco.

“Sono una nonna, autodidatta che da sempre ama dipingere e fare giardinaggio – racconta di sé l’artista -. Queste mie due passioni mi permettono di copiare i fiori che coltivo e fare composizioni con frutti e verdure del mio orto per realizzare nature morte. Tra i soggetti da me dipinti ci sono anche animali e ritratti di persone sia a matita che ad olio. Anche se spesso sento la mancanza di una formazione di base, dipingere mi dà sempre una bella emozione”.

Inaugurazione sabato 15 ottobre alle ore 10 con l’intervento di Silvano Valentini, critico d’arte, presso Villa Ronchetti in via Vasena 4, a Sala al Barro di Galbiate. Ingresso e visite libere a gratuite. Orari di apertura: sabato 15/10 e domenica 16/10 ore 10-12 e 14-18; lunedì 17/10 ore 9-12; martedì 18/10 ore 9-12 e 15-18; mercoledì 19/10 ore 9-12 e 15-18; giovedì 20/10 ore 9-12 e 14-18. Visite per scuole e gruppi, gratuite, con la signora Mazzoleni. Si consiglia prenotazione: cultura@comunitamontana.lc.it. Informazioni: 0341 240724.