Sanremino 2026: aperte le iscrizioni alla 38^ edizione del festival canoro di Maggianico

L’edizione 2026 del Sanremino avrà luogo nella serata di sabato 12 settembre presso l’Oratorio di Maggianico

Iscrizioni aperte fino al 31 maggio

LECCO – Torna anche nel 2026 il Sanremino, storica competizione canora di Maggianico tra le più longeve del territorio lecchese, giunta alla sua 38ª edizione. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione musicale.

L’evento si svolgerà nella serata di sabato 12 settembre presso l’oratorio di Maggianico, in via Zelioli a Lecco, nell’ambito della tradizionale Festa Rionale del quartiere.

Nel mese di giugno si terranno le selezioni che decreteranno i cantanti ammessi alla serata finale di settembre. La data precisa delle audizioni verrà comunicata direttamente agli iscritti nei primi giorni del mese.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 maggio e possono essere effettuate tramite modulo online oppure scrivendo all’indirizzo email ilsanremino@gmail.com

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età. Come da tradizione, sono ammesse esclusivamente canzoni in lingua italiana.

Il regolamento completo è disponibile attraverso i canali social ufficiali del Sanremino e nel modulo di iscrizione.

Negli anni la manifestazione si è consolidata come uno degli appuntamenti musicali più seguiti del territorio, attirando partecipanti non solo dal Lecchese ma anche dalle province limitrofe. Nell’edizione 2025 la vittoria è andata a Giulia Altadonna con il brano Canta ancora di Arisa, mentre nella categoria Junior si è imposto Alessandro Lucillo.

Il Sanremino, nato nel 1987, è oggi parte integrante della Festa Rionale di Maggianico, legata al voto a San Rocco risalente all’epidemia di colera del 1836, ancora oggi ricordato con celebrazioni e processioni nel mese di settembre.

REGOLAMENTO SANREMINO