Santa Cecilia Music Festival: a novembre la seconda edizione a Lecco

Il presidente Casadio: “Dietro questo Festival battono cuori che fremono per lavorare insieme in modo ancor più approfondito”

Novità per il 2025: il Coro Brianza di Missaglia entra ufficialmente nella Consulta, arricchendo il programma musicale

LECCO – Torna il Santa Cecilia Music Festival, il grande evento dedicato alle associazioni musicali della Consulta Musicale della Città di Lecco. La seconda edizione si svolgerà il 21, 22 e 23 novembre, consolidando un progetto nato lo scorso anno con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e le collaborazioni tra i gruppi aderenti.

Nella serata di ieri si è tenuto il primo tavolo di lavoro tra i direttori artistici Antonio Scaioli, Francesco Bussani, Davide Spreafico, Fabio Triulzi e Gianmarco Aondio, affiancati dal presidente della Consulta, Michele Casadio, e dalla vicepresidente Elisabetta Frizzi. Un momento fondamentale per definire la programmazione e le tematiche dei concerti, arricchito anche dalla collaborazione di Luca Rusconi per l’area folcloristica e di Elena Bianchi, nuova segretaria della Consulta.

Soddisfazione espressa dal presidente Casadio, che, al quinto anno di direzione, ha evidenziato il valore del Festival e il lavoro collettivo che lo sostiene: “Dietro questo Festival, partito l’anno scorso come progetto sperimentale, e che nel 2025 darà ancor più dimostrazione di qualità e innovazione musicale, battono cuori che fremono per lavorare insieme in modo ancor più approfondito”.

Casadio ha sottolineato come il Festival rappresenti un’occasione per i gruppi aderenti di esprimere la propria originalità e di proporre momenti musicali inediti per il pubblico: “Ieri sera attorno al tavolo della nostra associazione sono emerse idee già molto interessanti e abbinamenti tra gruppi che lasciano intuire interessanti sorprese”. Un aspetto che conferma il ruolo della commissione artistica come una squadra unita e coesa, con l’obiettivo di far crescere la Consulta e il suo impatto culturale.

Novità importante dell’edizione 2025 sarà l’ingresso ufficiale del Coro Brianza di Missaglia, diretto da Fabio Triulzi, che si unisce alla rete della Consulta Musicale, ampliando ulteriormente il panorama musicale dell’evento.

Tutti gli aggiornamenti sul Santa Cecilia Music Festival saranno pubblicati sul sito ufficiale della Consulta Musicale di Lecco: www.consultamusicalelecco.it.