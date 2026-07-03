Scenario Festival torna a Lecco: da Cristina D’Avena a Max Angioni, ecco il programma

Tra gli ospiti principali Cristina D’Avena & Gem Boy, Cristiano De André, l’Omaggio a Morricone, Noyz Narcos e Max Angioni

Gli eventi si svolgeranno all’Area La Piccola di Lecco con biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets

LECCO – L’estate lecchese si prepara ad accogliere una nuova edizione di Scenario Festival, la rassegna che dal 10 al 26 luglio porterà all’Area La Piccola un calendario di concerti, spettacoli e appuntamenti dedicati all’intrattenimento dal vivo.

Per la prima volta il festival sarà coprodotto da E507 e Nameless, una collaborazione che punta a rafforzare ulteriormente una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso del calendario estivo cittadino.

Il programma propone un’offerta eterogenea, capace di rivolgersi a pubblici differenti grazie all’alternanza tra concerti, comicità, colonne sonore, musica rap e serate a ingresso gratuito.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano i cinque eventi a pagamento. Si comincia il 12 luglio con Cristina D’Avena & Gem Boy Show, uno spettacolo dedicato alle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato diverse generazioni. Il 17 luglio salirà sul palco Cristiano De André con “De André canta De André – Best Of”, concerto che ripercorre il repertorio del padre Fabrizio e che rappresenta l’unica data estiva lombarda del tour.

Il 19 luglio sarà la volta di “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”, diretto dal maestro Andrea Albertini con l’Ensemble Le Muse, mentre il 24 luglio spazio al rap con Noyz Narcos e il suo “Cruel Summer”, preceduto dal DJ set della crew lecchese SNPT.

A chiudere il festival, il 26 luglio, sarà il comico Max Angioni con lo spettacolo “Anche meno – Round Finale”.

Accanto agli eventi a pagamento, Scenario Festival offrirà anche quattro serate gratuite. L’apertura, il 10 luglio, sarà affidata al Lacrima Party, seguito l’11 luglio da Scenario Club. Il 18 luglio spazio a Siamo Scenario, con il live di Rares e il DJ set di Fenoaltea, mentre il 25 luglio tornerà 2000 Power, appuntamento dedicato alla musica degli anni Duemila.

L’obiettivo degli organizzatori è consolidare Scenario Festival come uno dei principali appuntamenti estivi del territorio, valorizzando l’Area La Piccola come luogo di aggregazione e proponendo una programmazione capace di attrarre pubblico da Lecco, dalla provincia e dall’intera Lombardia.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets.