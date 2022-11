Venerdì 25 novembre l’incontro tra due mondi non così distanti

Protagonista della serata Lorenzo Paletti, divulgatore scientifico e prestigiatore che spiegherà come gli illusionisti riescano a fare certi numeri

LECCO – Magia e spettacolo al Planetario di Lecco: illusionismo e giochi di prestigio incontrano scienza e matematica per rispondere ai seguenti quesiti: è possibile creare dei bei giochi di prestigio usando la matematica? Quali leggi della fisica si nascondono dietro le illusioni di alcuni dei più celebri prestigiatori del mondo?

Per farlo si metterà in scena una conferenza-spettacolo venerdì 25 novembre, con dimostrazioni di trucchi che vedranno come protagonista Lorenzo Paletti, divulgatore scientifico e prestigiatore: una presentazione ricca di illusioni e interazioni con il pubblico che metteranno in luce il profondo legame tra scienza e mondo della prestigiazione, spiegando come gli illusionisti riescano a fare certi numeri.

Appuntamento alle ore 21.00. Per partecipare bisogna prenotare il posto sul sito www.deepspace.it.