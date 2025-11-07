Scuola. Che successo per Vera Gheno nelle scuole lecchesi

Duplice incontro con le scuole superiori lecchesi

Prima a Calolziocorte col Rota, poi al Medardo Rosso

LECCO– Grande successo per la linguista e saggista Vera Gheno che, martedì scorso, ha fatto tappa a Lecco, ospite della “Libreria volante”.

Prima di andare in libreria a effettuare un incontro coi docenti del territorio sul suo libro “Nessuno è normale”, con firmacopie seguente, la nota studiosa ha incontrato due scuole superiori, prima il liceo Rota di Calolziocorte – incontro svoltosi nella sala cinematografica parrocchiale – e poi gli studenti e le studentesse del liceo artistico “Medardo rosso” di Lecco.

“Stamattina le classi seconde del nostro istituto, Liceo artistico e Cat, hanno avuto il piacere di incontrare la sociolinguista Vera Gheno, dopo aver letto in particolare il suo libro “Grammamanti” – dichiara la professoressa Maria Luigia Longo – è stato un dialogo aperto e appassionato sulla lingua come spazio d’identità, sulla società che cambia attraverso le parole e sulla possibilità di costruire futuri nuovi grazie al modo in cui scegliamo di parlare e di nominare il mondo”.