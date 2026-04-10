Scuola e Intelligenza artificiale, a Rimini il seminario “scuolAIntelligente” promosso dalla Rete ICT Lecco

Dal 9 all’11 aprile un percorso formativo per dirigenti scolastici e docenti con 31 dirigenti e 44 animatori digitali

Coinvolte tutte le scuole della provincia di Lecco in un percorso di formazione e sperimentazione con Google

LECCO – Da Lecco a Rimini per discutere il futuro della scuola e dell’Intelligenza artificiale. Sono coinvolte anche le scuole lecchesi nel seminario residenziale “scuolAIntelligente”, in programma dal 9 all’11 aprile a Rimini, all’Hotel Litoraneo.

L’iniziativa è promossa dalla Rete ICT Lecco, con il CPIA Fabrizio De André come scuola capofila, in collaborazione con gli ambiti 15 e 16. Partecipano tutte le scuole della provincia di Lecco, con 31 dirigenti scolastici tra istituti comprensivi e superiori e 44 docenti animatori digitali.

L’obiettivo è approfondire l’impatto dell’Intelligenza artificiale nel mondo dell’istruzione attraverso un percorso formativo rivolto alle figure apicali del sistema scolastico, affiancato da un progetto di sperimentazione con Google.

Il seminario nasce dalla collaborazione tra USR Lombardia e USR Emilia Romagna e vede la partecipazione, tra gli altri, del dirigente Adamo Castelnovo dell’Ufficio V dell’USR Lombardia e del dirigente Giuseppe Schena dell’Ufficio III dell’USR Emilia-Romagna.

Al centro dei lavori non solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli normativi e organizzativi, con approfondimenti che partono dal GDPR fino all’AI Act europeo e alla sua applicazione italiana attraverso la legge 132/2025 sull’Intelligenza artificiale, con l’obiettivo di analizzare le ricadute sull’organizzazione scolastica e sulla gestione dei dati.

Il programma si articola in tre percorsi: uno scientifico, dedicato all’integrazione dell’IA nelle discipline STEAM e nel coding; uno umanistico, focalizzato sull’uso dell’intelligenza artificiale in materie come italiano, storia e filosofia; e uno dedicato alla leadership educativa, rivolto ai dirigenti scolastici, con sessioni sulla gestione degli strumenti digitali e dei progetti di governance.

Tra gli interventi è previsto anche quello del professor Pier Cesare Rivoltella, che affronterà il rapporto tra rischi e opportunità del digitale, a partire dalla domanda “Can machines teach?”, con una riflessione sulle implicazioni educative e sulla relazione tra tecnologia e insegnamento.

I lavori saranno aperti dal dirigente scolastico Renato Cazzaniga, referente della Rete ICT Lecco, e vedranno la partecipazione di esperti del Servizio Marconi TSI, tra cui Roberto Bondi, Luigi Parisi e Giovanni Govoni.

Il seminario si inserisce in un percorso di formazione con cui le scuole lecchesi si preparano ad affrontare le sfide poste dall’evoluzione digitale, con l’obiettivo di integrare l’intelligenza artificiale nei processi educativi mantenendo al centro la dimensione pedagogica e relazionale dell’insegnamento.