Scuola. Nuovo corso di studi in Design della moda al Medardo Rosso di Lecco

Arriverà il nuovo corso di “Design della moda”

Ennesima novità per rendere il liceo artistico ancora più attraente

LECCO – Grandi novità al liceo artistico “Medardo Rosso” di Lecco: a partire dal prossimo anno scolastico arriverà nell’istituto superiore cittadino il nuovo indirizzo di “Design della moda”.

Come sottolineato dal comunicato diffuso dai dirigenti dell’istituto, “negli ultimi anni il Liceo Artistico ha vissuto una trasformazione che lo ha portato a diventare uno dei poli più innovativi e riconosciuti della provincia. Dopo l’ormai consolidato successo degli indirizzi “Design del legno” e quello “Multimediale”, la nuova proposta formativa apre ulteriori opportunità per gli studenti e le studentesse, dando spazio a un settore – quello della moda – in cui il connubio tra creatività, sostenibilità e competenze tecniche è oggi più richiesto che mai”.

Con quest’ultima innovazione, il liceo cittadino si dimostra una volta di più attento alle esigenze degli studenti e del territorio. Vanno infatti sottolineati i diversi progetti proposti – dal CAT agli scambi internazionali con Erasmus+ e PCTO all’estero – e la recente introduzione della “settimana corta”, diventando la prima scuola secondaria superiore cittadina a proporre tale soluzione.

Da non dimenticare anche il progetto “Scuola aperta al pomeriggio”, che offre ai ragazzi un ambiente sicuro per studiare, oltre alla possibilità di socializzare.