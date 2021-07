Questa sera, venerdì, la prima delle tre serate di “7 VIZI capitali. siamo vestiti di vizi” in Otolab

Ieri la sfilata di artisti di StileDanza in centro tra le vetrine aperte per Shopping di Sera

LECCO – Debutta oggi “7 VIZI capitali. siamo vestiti di vizi” performance performance multiarte itinerante promossa da StileDanza per le arti in OtoLab .

Una piccola anteprima è stata vissuta già nella serata di ieri, giovedì, quando i giovanissimi collaboratori dell’officina artistica StileDanza per le arti hanno attraversato le vie del centro storico in occasione dell’iniziativa Shopping di Sera promossa da Confcommercio Lecco per presentare la performance e invitare la città a scegliere “di quale vizio sono?”

Questa sera dunque, in Otolab, si terrà la prima delle tre serate (2,3,4 luglio) di ‘7 Vizi’ dall’ideazione, regia, coreografia di Federica Panzeri e Giordano Orchi.

Federica Panzeri, artista nomade per natura, sin dal 2006, anno in cui si diploma all’Accademia del Teatro Nuovo di Torino, inizia un percorso tra televisione, teatro, cinema, eventi. Con Amici, che la sceglie come ballerina professionista entra “a piedi uniti” in spettacoli nazionali e internazionali, quali Notre Dame De Paris per la regia di David Zard.

Giordano Orchi Spazia dal contemporaneo al jazz, al lurical, jazz-funk, moderno e hip hop. Firma coreografie di rilievo internazionale, è protagonista nel musical Jesus Christ Superstar ed è recente il suo debutto come paroliere.

Intorno alla straordinaria coppia diverse a collaborare alla nascita dei “7 VIZI” si sono raccolti ben 15 artisti di diverse arti ed esperienze. Dal giovanissimo Alan de Gasperi, che, dopo la scuola con il Direttore Artistico di StileDanza per le Arti, Filippo Bariffi, volerà a Roma per proseguire il suo percorso e ha già partecipato alla cerimonia di apertura degli Europei 2021, a Elisa Barucchieri pioniera della danza aerea che con la sua ResEXtensa Dance Company ha danzato per l’apertura dei mondiali di sci di Cortina 2021.

Da Giovanna Giusto giovane scultrice e presidente del Collettivo Artistico Artigianarte di Urbino impegnata alla rappresentazione scultorea dei 7 vizi, ad Alessandro Merlanti e la sua ormai famosa “scultura evolutiva” passando per Arianna Meazzini, lariana doc, focalizzata sull’ambiente e sulla pedagogia artistica.

La musica è affidata a talenti quali Alessandro De Santis, frontman della band The Jab vincitrice del Festival Musicultura 2021 con il brano “Giovani Favolosi”, canzone scelta, in tempi non sospetti e dimostrando notevole intuizione artistica da Panzeri e Orchi per il loro stage e Valentina Del Re, violinista, un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz manouche e che ha suonato con Maestri indimenticabili, uno tra tutti Ennio Morricone.

E ancora Michele Bonaldi, breaker e ballerino che afferma “Torno ad esibirmi dopo quasi 3 anni di stop. Contento di poterlo fare interpretando il mio vizio preferito…”, Maria Pia Taggio, membro del corpo di ballo del Festival Di Sanremo, Raffaele Rudilosso della SDM Scuola Del Musical di Milano, Emily Angelillo, pole dancer, dall’Accademia del Teatro Nuovo di Torino al musical “We will rock you” con Brian May e Roger Taylor dei Queen.

La recitazione è di Michelangelo Nari, attore, voce della sigla francese “Gormiti 3D”, artista proveniente dal mondo del canto moderno e lirico. Le acrobazie sono di Francesco Alfieri, una miscellanea di Hip-Hop, classica, modern, contemporanea Tip-Tap, acrobatica, break-dance, capoeira, ruota cyr. A “dipingere i corpi” Annalisa Golinelli, body painter specializzatasi presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Al “disegno” Pier Laduck , architetto, scenografo, ma soprattutto e per scelta writer professionista: Per me è sempre stata la cosa più bella, la più grande passione che io abbia mai avuto, una sorta di dipendenza buona, tutti i giorni devo dipingere, se no mi manca”.

15 artisti che si sono affidati a Federica Panzeri e Giordano Orchi, mettendo a disposizione la loro professionalità, il loro entusiasmo, la loro passione.

Il risultato lo vedremo la sera di venerdì 2 luglio alle ore 20.00 e alle ore 22.00 quando i partecipanti, che in questo caso non si può parlare di semplici spettatori, cammineranno per le 7 postazioni negli spazi di Oto Lab guidati dai perfomer ad incontrare i 7 VIZI”