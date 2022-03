Si cercano volontari per le Giornate Fai che si terranno a fine marzo

Il FAI di Lecco sarà ad Asso, comune comasco che ricade sotto la delegazione lecchese

LECCO – I prossimi sabato 26 e domenica 27 marzo (dalle 10 alle 17, orario continuato) tornano le Giornate FAI di Primavera e per l’area del lecchese l’iniziativa si svolgerà quest’anno ad Asso, comune provincia di Como ma che ricade sotto la competenza della Delegazione FAI di Lecco.

“Teniamo molto a questa iniziativa perché è l’occasione soprattutto per i lecchesi di ri-scoprire un luogo di altissime potenzialità artistiche e naturalistiche, complice la presenza locale di associazioni e appassionati legatissimi ai propri luoghi – spiegano dall’associazione – Questa nostra ‘tradizionale’ comunicazione serve per chiamare a raccolta tutti quelli che, come sempre numerosi, vogliono partecipare liberamente come volontari: servizio sicurezza, guide etc”.

Per partecipare bisogna compilare il modulo che trovate in fondo alla pagina generata cliccando su questo link.

E’ importante e obbligatorio compilare, all’interno della pagina che si aprirà cliccando sul link, anche la scheda informativa del FAI Centrale: i dati, che resteranno ovviamente riservati, servono per poter attivare la copertura assicurativa per ciascun volontario.

Coloro che si iscriveranno come volontari riceveranno le successive comunicazioni, fra cui i dettagli del sopralluogo che si svolgerà sabato 19 marzo in mattinata

Vi aspettiamo anche per collaborare in simpatica amicizia per le Giornate FAI