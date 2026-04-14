Simoncelli e Galbiati a Lecco: testimonianze per educare i giovani alla responsabilità

Appuntamento giovedì 16 aprile alle 17.30 con le testimonianze e il dialogo con gli studenti

LECCO – Il valore dell’esempio e la forza del ricordo si intrecciano in un appuntamento che guarda ai giovani e alla responsabilità personale. Il territorio lecchese si prepara ad accogliere un incontro dedicato alla memoria e all’impegno, con testimonianze dirette e storie capaci di tradurre il dolore in azione concreta.

L’iniziativa è in programma giovedì 16 aprile alle ore 17.30 presso la Camera di Commercio di Lecco, dove sarà ospite Paolo Simoncelli, padre di Marco e presidente della Fondazione Marco Simoncelli. Da anni impegnato in incontri nelle scuole e nelle comunità, porterà un messaggio incentrato sulla capacità di trasformare il ricordo in responsabilità attiva.

“Faccio moltissimi incontri di questo genere specie con i giovani. I ragazzi si lasciano trascinare dal ricordo di Marco e quello che ha lasciato, è un modo per promuovere la fondazione dato che stiamo facendo moltissime cose. Mi piace parlare con i ragazzi per far capire il valore. Con poco rumore facciamo tanto”, racconta Simoncelli, evidenziando il valore del dialogo diretto con le nuove generazioni.

Accanto a lui interverrà Marco Galbiati, imprenditore lecchese, che dopo la perdita del figlio Riki nel 2017 ha fondato l’associazione “Il tuo cuore, la mia stella”. Un percorso che si sviluppa anche attraverso collaborazioni con la Fondazione Mission Bambini ETS, con l’obiettivo di sostenere progetti di cardiochirurgia pediatrica e promuovere la cultura della donazione degli organi.

Nel corso dell’incontro, Simoncelli racconterà l’attività della Fondazione dedicata a Marco, pilota MotoGP scomparso nel 2011, oggi punto di riferimento nazionale per iniziative umanitarie rivolte alle persone più fragili, grazie a una rete di collaborazioni con enti pubblici e privati.

Le testimonianze dei due relatori, ciascuna della durata di circa venti minuti, offriranno ai presenti uno spunto di riflessione sui temi della resilienza, della solidarietà e della partecipazione attiva alla vita della comunità. A seguire, è previsto un momento di confronto aperto con gli studenti, pensato per favorire domande, dialogo e coinvolgimento diretto.