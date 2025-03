Sold out con 100 adesioni il trekking urbano sulle tracce dei Badoni

Un successo le passeggiate alla scoperta della Lecco industriale organizzate da Officina Gerenzone

Il portavoce Colombo: “Vediamo i frutti di tanto tempo e impegno dedicato dai volontari. Siamo fiduciosi che i cittadini siano sempre più desiderosi di conoscere ciò che hanno dietro casa”

LECCO – La passeggiata sulle tracce dei Badoni, in programma per sabato 22 marzo e organizzata dall’associazione Officina Gerenzone, ha fatto registrare il tutto esaurito. A causa dell’alto numero di adesioni, l’evento si terrà in due gruppi, che percorreranno il medesimo itinerario da San Giovanni al Castello. L’appuntamento è fissato per le ore 14:00 presso il parcheggio delle Scuole Elementari Diaz di San Giovanni, in Corso Monte Santo 22. Gli organizzatori suggeriscono di raggiungere il punto di ritrovo a piedi o con l’autobus della linea 1.

Officina Gerenzone, nata nell’estate del 2024, ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico e industriale del territorio, in particolare lungo le sponde del Gerenzone. La soddisfazione per l’esito dell’iniziativa è evidente nelle parole di Paolo Colombo, co-fondatore e portavoce dell’associazione: “Vediamo i frutti di tanto tempo e impegno dedicato dai volontari. Siamo fiduciosi che i cittadini siano sempre più desiderosi di conoscere ciò che hanno dietro casa, un patrimonio straordinario ma troppo spesso dimenticato”.

La passeggiata che in poche ore è andata sold out offrirà ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella storia industriale e familiare della città, ripercorrendo le tappe principali della vicenda imprenditoriale della famiglia Badoni, un nome che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo economico di Lecco. Il percorso si snoderà attraverso luoghi simbolici legati alla famiglia Badoni e alla storia lecchese, come Piazza della Castagna e Via Tirabagia. Una delle tappe più significative sarà la località Arlenico, conosciuta anche come “Seminario”, dove i partecipanti potranno visitare il chiostro e scoprire il passato di questi spazi, che un tempo erano un crocevia di religione, potere e commercio della seta. Dopo aver attraversato la “Galandra” e il “Dom”, il cammino si concluderà alla “riva dei Badoni”, dove sorge l’Officina Badoni, un punto di riferimento storico per la città, che per quasi due secoli ha rappresentato un pilastro dell’industria lecchese. L’iniziativa si concluderà intorno alle 17:00.

Al termine della passeggiata, chi lo desidera potrà contribuire con un’offerta per sostenere l’associazione o decidere di diventare socio, acquistando una tessera al costo di 10 euro.