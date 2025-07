Sopra di me la Grigna chiude la 4^ edizione con una giornata dedicata alla Pace

Appuntamento al Rifugio Porta

PIANI RESINELLI – Sabato 2 agosto, a partire dalle 14, il Rifugio Porta dei Piani Resinelli ospiterà l’evento conclusivo della quarta edizione di Sopra di me/La Grigna, il festival che ha portato teatro e musica nei rifugi della provincia di Lecco. Nonostante il maltempo abbia caratterizzato molti appuntamenti, tutte le date si sono svolte regolarmente, con un pubblico attento e numeroso che ha partecipato con entusiasmo alle proposte degli organizzatori.

Nelle scorse settimane, Sopra di me/La Grigna ha visto alternarsi diversi artisti, accomunati dal desiderio di prendere parte a un progetto differente dalle consuete offerte. Esibirsi senza palchi o strutture, dipendere dai capricci del meteo, avere il pubblico sdraiato su un prato e magari raggiungere a piedi il luogo dell’evento: tutte queste caratteristiche rendono il festival, organizzato da WOW! APS, un’esperienza che unisce spettatori e artisti nel vero spirito della vita di montagna.

Ora, dopo aver offerto ogni sabato diverse proposte in cartellone — Mercanti di Liquore, Mudimbi, Sidra, Cristina Donà, il concerto di Riccardo Fioravanti e Eugenia Canale in collaborazione con il Lecco Jazz Festival, gli spettacoli teatrali “Nelson” con Marco Continanza, e “Odisseo Racconto di un’ePOPea” con Carlo Decio — il festival si appresta a chiudere questa quarta stagione con una giornata di festa al Rifugio Carlo Porta dei Piani Resinelli.

Il programma, sempre ad ingresso gratuito, prevede una passeggiata che dalle 14 dal Forno della Grigna raggiungerà il Rifugio Porta. Da qui partirà un’esplorazione del bosco dedicata ai più piccoli, che si concluderà con un’attività di Juggling yoga flow, diretta da Giada Mainetti, dove si fondono divertimento, movimento e magia. Per gli adulti, gli spazi circostanti il rifugio saranno dedicati allo yoga con Anna Dell’Era dello Sway studio yoga (dalle 15.15) e alla meditazione sonora guidata dal musicista Damiano Della Torre (ore 16.30).

A seguire, nel classico appuntamento delle 18, si terrà il concerto/spettacolo “Another song of freedom”. Questo progetto, nato in seno a Sopra di me/La Grigna in una sorta di residenza artistica, vedrà un gruppo di musicisti — il già citato Damiano Della Torre, i lecchesi Nadir Giori, Pier Panzeri e Mauro Gnecchi, e il batterista sardo Antonello Matzuzzi — cimentarsi con le musiche e le canzoni di Bob Marley. Li accompagneranno la cantante Francesca Arrigoni e l’attrice Ancilla Oggioni, che arricchirà i brani musicali con letture di testi dedicati al tema della pace.

Motore di questa giornata è proprio il desiderio di esprimere e condividere sentimenti di pace, unica vera condizione che accomuna gli esseri umani: il desiderio di essere e di vivere in pace. In un tempo in cui la pace sembra solo una parola vuota o un frammento in un mondo distrutto da conflitti sempre più atroci, Sopra di me/La Grigna vuole, attraverso la cultura e la creazione artistica, aggiungere il suo piccolo contributo per un mondo in cui la pace sia una condizione primaria per tutti.

Successivamente sarà possibile cenare e pernottare presso il Rifugio Carlo Porta, contattando direttamente la struttura. Eventuali variazioni di location o programma in caso di pioggia saranno comunicate sui social e sul sito della manifestazione.

Per contatti e informazioni: sopradimelagrigna@gmail.com

www.sopradimelagrigna.it

Sopra di me/La Grigna gode del sostegno di Fondazione Comunitaria del lecchese per il bando Arti dal Vivo 2025 e delle amministrazioni comunali di Lecco, Abbadia Lariana e Esino Lario.